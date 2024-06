La presentadora del programa “Préndete”, Karla Tarazona, se mostró disconforme con el reciente encuentro que protagonizó Christian Domínguez con sus excompañeros de “América Hoy”, competencia directa del espacio de Panamericana.

En la emisión del último jueves 6 de junio, la presentadora Karla Tarazona reclamó a Christian Domínguez por haber protagonizado un reciente reencuentro con sus excompañeros Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna, Edson Dávila y el productor Armando Tafur.

Al respecto, Domínguez intentó minimizar la situación aclarando que solo se reunió con amigos que no veía hace mucho y que este hecho no tenía nada de malo. No obstante, Karla Tarazona continuó con su reclamo.

“O sea, acá nosotros hacemos el trabajo de limpieza para que otros tengan su titular… No hemos olvidado tu traición, la tenemos tatuada aquí, en el corazón, eso no se hace”, aseguró la presentadora de Panamericana.

“¡Mejor di que te quieres ir al otro lado y listo!”, añadió Tarazona, con un gesto de molestia. Ante estos reclamos, Domínguez intentó calmar la situación y aseguró que tiene un compromiso con “Préndete” y con todo el equipo de trabajo.

“Escúchame, nunca te voy a dejar. ¿Ok? Nunca las voy a dejar, nunca”, aseguró el cantante.

Michelle Soifer iniciará tratamiento para congelar sus óvulos