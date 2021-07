Maricarmen Marín anunció su embarazo hace un par de días, ahora, sus amigas y colegas le han dado algunos regalos. Su compañera en “Mujeres al mando”, Karla Tarazona, no fue ajena al hecho y le dio un lujoso obsequio.

En la reciente edición del programa matutino de Latina, se mostraron imágenes de los ensayos previos a salir en vivo, donde Tarazona le obsequia un bello conjunto de la marca Gucci a la intérprete de “La Copita”.

Maricarmen Marín se mostró feliz por el obsequio que le dio su compañera de programa. Además, reveló cómo fue el divertido momento en el que le dio el enterizo Gucci.

“En la lectura de pauta, en ese momento, ustedes creen que mis compañeras dijeron: ‘que lindo’, saben que preguntaron, me consultaron que marca es. Entonces yo leí y dije: ‘el primer Gucci de mi hija’”, contó Maricarmen Marín.

“Me quisieron arrancar este trajecito para confirmar si la marca era Gucci”, añadió Maricarmen Marín. “Con eso me compro mi iPhone 12”, bromeó Giovanna Valcárcel, desatando las risas de todos en el set.

Por su parte, Karla Tarazona confesó que a ella le gustaría tener una hija con su esposo, por lo que la ropa la había comprado para su bebé; sin embargo, al conocer que Maricarmen Marín estaba embarazada, decidió regalárselo.

“Un día yo me fui a una tienda, comencé a mirar y me encantó el enterizo y me lo llevé. Lo compré porque me encantó el enterizo, lo guardé y, cuando pasó el tema de Maricarmen, dije que lo mejor y más bonito sería entregárselo”, confesó Tarazona.

