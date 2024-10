La conductora del programa “Préndete”, Karla Tarazona, se refirió a su vínculo con el cantante Christian Domínguez y negó que le haya dado una segunda oportunidad, tal y como especuló su amigo Kurt Villavicencio.

En declaraciones para el diario Trome, Tarazona aseguró que no ha retomado su relación con Christian Domínguez, ya que todavía está “pensándolo”.

“No le dije así, tal como dijo Kurt. Yo le conté que vamos a ver qué pasa (con Christian), si es que le llego a dar otra oportunidad. Estoy pensándolo aún… Las cosas no se olvidan así de fácil, se puede perdonar, pero no olvidar”, explicó.

“Yo siempre he tenido terapia y él también. No hemos pensado llevar terapia juntos, pero quizá en algún momento Todavía no es el momento. Está haciendo las cosas bien, eso se ve, más que palabras, hay acciones, pero como se lo dije a él. Solo el tiempo lo dirá”, añadió.

Por su parte, Christian Domínguez también habló sobre el tema y aseguró que no oficializa su relación con Karla Tarazona porque ella todavía le recuerda sus infidelidades del pasado y eso le afecta mucho. Según dijo, la conductora de TV es muy sarcástica con el tema.

“(Karla) es la persona más sarcástica, yo odio que sea sarcástica, pero es así. Te pone el dedo en el moretón, yo le digo: ‘ya hemos hablado del tema, ya no me lo repitas porque me estás haciendo sentir mal’”, aclaró el cantante.

“El enamoramiento no ha podido más que el dedo en la llaga, es decir por eso no podemos empezar algo porque ella no está, pasa eso, recuerda y me deja de hablar o se molesta y es natural porque yo no sé si podría hacer los mismo que ella”, agregó.