Karla Tarazona habló sobre su relación con Christian Domínguez y aseguró que ambos se encuentran en una etapa diferente de sus vidas, por lo que no descarta la posibilidad de ampliar la familia con un embarazo, buscando tener una hija.

Al respecto, Karla Tarazona ofreció una entrevista al diario Trome donde no descartó convertirse en madre por cuarta vez. Eso sí, resaltó que no sería un plan en el corto plazo, sino que se podría dar en unos años más.

“Ya tengo 42 años, sí podría (tener una bebé), pero me pongo pensar mucho en lo que tengo que darles a mis hijos. A mí me gusta vivir bien, por eso me ‘rompo el lomo’ trabajando, el costo de vida de mis hijos es bastante alto”, explicó Tarazona.

El cantante y presentador de televisión cumplió 42 años y lo celebró junto a su actual pareja, la exmodelo Karla Tarazona | Foto: Instagram

“Entonces, tener una niña ahorita es empezar de cero porque Valentino (su hijo menor) tiene 9 años; otra vez a cambiar pañales, amanecerse. Yo creo que si pensara en tener una hija no sería ahorita, tendría que esperar por lo menos un par de años”, agregó.

Sobre Christian Domínguez, la conductora de “Préndete” aseguró que ve cambios en él. Según explicó, el cantante cometió errores, pero ahora está enfocado en su familia y es algo que le sorprende.

Karla Tarazona y Christian Domínguez

“Ha cometido sus errores, como cualquier papá, cuando nos separamos. Pero yo creo que lo más importante es ver cómo una persona que se ha equivocado, en vez de hablarlo, tiene acciones y tú dices: ‘Sí, aprendió’. Él como papá, durante todo este tiempo, a mí me ha sorprendido porque es una persona que con acciones está demostrando que los errores que cometió los ha enmendado”, precisó Tarazona.