Karla Tarazona y Christian Domínguez confirmaron que se han dado una nueva oportunidad en el amor y que incluso el cantante le pidió matrimonio a la madre de sus hijos. En una reciente entrevista con “Todo se filtra”, Tarazona contó detalles de lo sucedido y sorprendió a todos al hablar de la posibilidad de tener otro hijo con el cumbiambero.

Pese a las críticas por retomar su relación a pesar de la conocida infidelidad de Domínguez hace ya varios años atrás, la conductora de televisión defendió su decisión y no descartó la posibilidad de tener otro hijo con Christian Domínguez.

“Así como puede haber consecuencias malas, también puede haber consecuencias buenas. ¿Por qué siempre pensamos en lo malo y en lo negativo?”, dijo al inicio, defendiendo su romance con el cantante de cumbia.

“Puede que sea que todo vaya bien y que esté perfecto. Además, es mi decisión. Si he decidido darle una segunda oportunidad es porque yo soy adulta y asumo las consecuencias de lo que vaya a pasar, así sea bueno o malo, no voy a responsabilizar a otros y decir que eso pasó por tu culpa”, agregó.

Karla Tarazona y Christian Domínguez comparten la conducción del programa "Préndete". (Foto: Instagram)

Karla Tarazona podría tener otro hijo con Christian Domínguez

En la misma entrevista, Karla Tarazona habló sobre la posibilidad de tener otro hijo con el cantante. A sus 41 años, la presentadora de televisión no descarta dicha opción, pero aclaró que existen condiciones que deben considerar antes de dar el siguiente paso.

“Si todo va bien, si continuamos trabajando, porque la parte económica es importante para darle a nuestros hijos lo que merecen, y si mi cuerpo responde, no descarto la posibilidad. Y si Diosito quiere, vuelvo a tener un hijo. Tampoco me roba el sueño, hay responsabilidades que cumplir, no solamente económicas, sino también emocionales”, aseguró.

Karla Tarazona y Christian Domínguez decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. (Foto: Instagram)

Como se sabe, Karla Tarazona es madre de tres hijos. Los dos primeros son fruto de su relación con Leonard León, mientras el tercero es de su relación con Christian Domínguez, con quien vivió una larga lista de polémicas que marcaron su separación. Pese a las dificultades, la pareja decidió darse una nueva oportunidad en el amor.