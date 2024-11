Karla Tarazona reapareció en público para hablar de su vida personal y profesional, pero también aprovechó para asegurar que no tiene nada que conversar con Pamela Franco, esto en respuesta a la propuesta de la cantante de sentarse a tomar un café y hablar.

En declaraciones para el diario Trome, Tarazona aseguró que ella prefiere no aceptar la propuesta de la cantante y que solo existe un motivo por el que se reuniría con ella a hablar: que Christian Domínguez se desentienda de su hija.

“La respeto porque es la mamá de su hija, pero más allá no tendría por qué, qué tema tendría que ser grave para yo sentarme, que el señor (Christian Domínguez) se olvide de pasar la pensión, ahí sí lo agarro de las mechas”, aseguró Tarazona.

Por su parte, Christian Domínguez también aprovechó la ocasión e intervino, asegurando que podría comunicarse con Pamela Franco si es que a él le ocurre un accidente. Tarazona respondió así: “Ahí llamo a tu mamá”.

“No tendría nada que hablar con ella, a menos que haga algo grave en contra de los niños, pero creo que entre ella y yo no existe ningún tema de conversación”, aclaró Tarazona.

“Yo me sentía mal por una situación que había pasado que él no tenía nada que ver y en mi casa me enseñaron que cuando hay que pedir disculpas hay que pedirlas sin yo tener la culpa. Yo fui, lo busqué y le pedí disculpas, pedí hablar con ella y ella no aceptó, ya pasaron dos años, ya estamos ocupaditos”, agregó Karla Tarazona, recordando que en el pasado intentó conversar con la cantante.

