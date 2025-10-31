Karla Tarazona y Christian Domínguez se mantienen firmes en su relación; sin embargo, la presentadora de televisión no es ajena a los comentarios sobre su romance. En una reciente entrevista respondió sobre una presunta preocupación en torno a la “maldición de los 3 años” que vive el cantante y sus relaciones sentimentales.
En conversación con el diario Trome, Tarazona restó importancia a los comentarios sobre la duración de las relaciones de Christian Domínguez. Según dijo, deja que la vida la sorprenda.
LEE: Christian Domínguez utilizó chaleco antibalas durante concierto por amenazas
“Es algo que no me preocupa. Con todo lo que me ha pasado, dejo que la vida me siga sorprendiendo. Sola o acompañada, igual la vida sigue. Del futuro me preocupa terminar de pagar mi casa, que mis hijos estudien en la universidad, lo demás llega por añadidura. Lo que es tuyo siempre será, así pasen los años y haya una gran distancia, pero eso lo entiendes ya de grande”, dijo la conductora de televisión.
Asimismo, Karla Tarazona aseguró que no mete las manos al fuego por nadie, incluido el líder de La Gran Orquesta.
“No pongo las manos al fuego por nadie, ni por mis hijos porque de la puerta de mi casa para afuera no sé qué harán”, explicó Tarazona.
MÁS INFORMACIÓN: Christian Domínguez se disculpa con Karla Tarazona tras acusaciones de su hija mayor
Como se recuerda, Karla Tarazona y Christian Domínguez decidieron darse una nueva oportunidad en el amor y actualmente mantienen una sólida relación.
TE PUEDE INTERESAR
- Milena Zárate celebró una boda simbólica con su pareja: “Hicimos nuestra locura de amor”
- “El valor de la verdad”: Leslie Moscoso se quiebra tras contar detalles de su pasado en el sillón rojo
- Maju Mantilla rompe su silencio tras la muerte de su madre: “Tu ausencia pesa en el alma”
- Edison Flores cambia radicalmente de ‘look’ y debuta como ‘streamer’
- Acusan al Miss Perú, certamen de Jessica Newton, por estafa en La Libertad
Contenido sugerido
Contenido GEC