Karla Tarazona y Christian Domínguez se mantienen firmes en su relación; sin embargo, la presentadora de televisión no es ajena a los comentarios sobre su romance. En una reciente entrevista respondió sobre una presunta preocupación en torno a la “maldición de los 3 años” que vive el cantante y sus relaciones sentimentales.

En conversación con el diario Trome, Tarazona restó importancia a los comentarios sobre la duración de las relaciones de Christian Domínguez. Según dijo, deja que la vida la sorprenda.

“Es algo que no me preocupa. Con todo lo que me ha pasado, dejo que la vida me siga sorprendiendo. Sola o acompañada, igual la vida sigue. Del futuro me preocupa terminar de pagar mi casa, que mis hijos estudien en la universidad, lo demás llega por añadidura. Lo que es tuyo siempre será, así pasen los años y haya una gran distancia, pero eso lo entiendes ya de grande”, dijo la conductora de televisión.

Christian Domínguez dedica románticas palabras a Karla Tarazona.

Asimismo, Karla Tarazona aseguró que no mete las manos al fuego por nadie, incluido el líder de La Gran Orquesta.

“No pongo las manos al fuego por nadie, ni por mis hijos porque de la puerta de mi casa para afuera no sé qué harán”, explicó Tarazona.

Karla Tarazona y Christian Domínguez disfrutan su relación, pero no hay pedida de mano.

Como se recuerda, Karla Tarazona y Christian Domínguez decidieron darse una nueva oportunidad en el amor y actualmente mantienen una sólida relación.