La cantante Pamela Franco, pareja sentimental de Christian Domínguez, se presentó en el programa “América Hoy” tras declaraciones de Rafael Fernández para el programa de Magaly Medina.

La artista dijo sentirse molesta con el empresario por dejar entrever que Christian Domínguez tiene cierta responsabilidad de su separación con Karla Tarazona.

“La verdad que estoy molesta porque qué tiene que ver Christian en todo esto (en la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández). Hay que ser sinceros, lo de ellos fue un matrimonio que no funcionó como muchos. Es un mal momento y a nadie le va a gustar la situación, mucho menos a Karla porque a ella se le nota más afectada”, comentó Franco para “América Hoy”.

“Si te vas a meter con una mujer que tiene hijos, vas a saber que ella va a tener relación con los padres de sus hijos. Yo la tengo clara, sé que él (Christian Domínguez) tiene a dos personas con las cuales debe tener conversación y relación. Es más, a mí me parece raro y no es normal que él ande hablando con nanas. No hay que vivir atormentados por una ex o por las que puedan venir”, añadió.

Pamela Franco saca cara por Christian Domínguez tras declaraciones de Rafael Fernández

Finalmente, Pamela Franco señaló que Magaly Medina revela datos que Rafael Fernández le dio en entrevista porque el empresario se las dio ‘off the record’. Confesiones que el hombre de negocios no debió dárselas a la conductora de ATV.

“A Christian le están haciendo ciertos comentarios que vienen de ti (por Rafael Fernández). Está bien que no haya salido en la entrevista televisiva, pero acá no somos niños. Estamos viejos para saber que si tú dices cosas, así no te estén grabando, lo van hacer público. Aquí nadie te va a guardar el secreto porque acá nadie es tu amigo. No se puede dejar nada en el aire porque las cosas van a ser interpretadas por cada persona a su propio estilo... Esto está perjudicando a mi familia”, dijo.

