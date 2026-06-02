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Karla Tarazona y Christian Domínguez festejaron su matrimonio civil en Huaral | Foto: Instagram (@joselaraweddings) / Amor y Fuego (Captura) / Composición EC
Karla Tarazona y Christian Domínguez festejaron su matrimonio civil en Huaral | Foto: Instagram (@joselaraweddings) / Amor y Fuego (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La conductora de televisión Karla Tarazona solicitó a los invitados de su fiesta de matrimonio con el cantante Christian Domínguez, celebrada en un local campestre de Huaral tras su boda civil en San Borja, que tengan cuidado con las fotografías y videos que publiquen en redes sociales.

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