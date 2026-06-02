La conductora de televisión Karla Tarazona solicitó a los invitados de su fiesta de matrimonio con el cantante Christian Domínguez, celebrada en un local campestre de Huaral tras su boda civil en San Borja, que tengan cuidado con las fotografías y videos que publiquen en redes sociales.

El pedido fue difundido por "Amor y Fuego", que captaron el momento en que la presentadora tomó el micrófono para dirigirse a los familiares, amigos y personajes de la farándula reunidos en el evento.

Tarazona explicó que no prohibía la difusión de contenido en plataformas digitales, pero pidió especial reserva con las personas que se encontraban en fiesta.

“Sí pueden subir videos, pero hay que cuidar mucho, sobre todo los que estamos acá adelante. Es lo único que les voy a pedir: que se cuide bastante las fotos y los videos”, declaró en el video filtrado por el programa.

Seguidamente, la conductora recurrió al humor para justificar su postura, señalando que el avance de la fiesta podría dar lugar a imágenes poco estéticas.

“No vaya a ser que por ahí salga desgreñada como que en unas dos tres horas. Solo queremos que se diviertan, que la pasen bonito, así como nosotros también”, añadió entre las risas de los asistentes.

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La ceremonia, celebrada en la notaría Rulbi Vela Velásquez de San Borja, reunió únicamente a familiares y amigos cercanos. Luego, los novios viajaron a Huaral para la fiesta de celebración.

Para la ocasión, Tarazona eligió un vestido corto blanco, mientras que Domínguez vistió un saco plomo oscuro con pantalón negro. Ambos fueron captados a su llegada al centro notarial, pero no ofrecieron declaraciones a la prensa.

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