De frente y clara. La conductora de televisión Karla Tarazona arremetió contra su expareja, el empresario Rafael Fernández, pidiéndole que muestre pruebas tras haber insinuado que le fue infiel con Christian Domínguez, padre de su hijo y exesposo.

“A mí nadie, en mis 20 años de trabajo televisivo, en mi vida personal, me va a decir que yo le he sido infiel o que le falté el respeto, jamás. Jamás. Y lo reto a que saque alguna prueba de lo contrario”, dijo la también modelo en Radio Panamericana.

Tras ello, Karla negó haber tenido comportamientos de infidelidad, es que luego de ser captada en reiteradas ocasiones compartiendo junto a Domínguez, su exnovio el empresario Fernández opinó sobre el tema.

“Hay personas que, a pesar de todo, pueden llegar a perdonar, y creo que Karla sufrió mucho en su momento con todo ese tema. Pero una situación así, yo ya sabía qué podría pasar, estuvieran juntos o no”, comentó Rafael, dejando entrever una posible infidelidad durante el tiempo que compartieron juntos.

Ante esto, Tarazona complementó: “Yo jamás he sido infiel, jamás he volteado a ver otra persona. Siempre he respetado mi hogar en todas mis relaciones. Yo lo que tenga que responder se lo responderé donde tenga que hacerlo”.

De ese modo, la conductora de radio también precisó que su relación con Christian Domínguez se limita a lo paternal, aclarando que sus hijos le tienen cariño.

“Christian tiene una buena relación con mis hijos (...) Hay un cariño entre ellos desde siempre y hasta el día de hoy le dicen a Christian papá”, relató.

Las declaraciones de Fernández fueron recogidas por el show de “Magaly TV, la Firme”, en donde el empresario aseguró que su divorcio respondió ante la inseguridad generada por Karla y el vínculo que tiene con Domínguez.

“Yo nunca supe si ahí existía algo o no, y ese fue uno de los motivos por los cuales decidí divorciarme. Ahí existía algo, ¿no? Y ese fue uno de los motivos por los cuales me divorcié”, explicó.