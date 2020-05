La expanelista del programa “Válgame”, Karla Tarazona, reveló que se emocionó hasta las lágrimas con las sorpresas que le hicieron sus hijos por el “Día de la Madre”. Además, contó cómo es su vida personal desde hace varios años.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Tarazona señaló que desde hace cuatro años no mantiene una relación formal y que no tiene prisa en encontrar a su “media naranja”.

“Lo más importante fue estar junto a mis pequeños y con salud. El día viernes fueron sus actuaciones virtuales y me sorprendieron. Me prepararon trufas, me estuvieron engriendo y me vestí de reina para ellos”, contó Tarazona.

“A mi casa no entrará cualquiera. Por eso estoy felizmente soltera hace 4 años. No me desespera tener a alguien al lado, ni ‘pal gusto ni pal gasto’. Soy demasiado independiente y eso les asusta. Soy de darme mis gustos y tengo mis cosas por mi propio mérito. Puedo darles a mis hijos lo que merecen y lo demás llegará solo”, añadió.

Sobre cómo pasó el “Día de la Madre”, Karla Tarazona dijo que la pasó “feliz y tranquila con mis hijos en casa”

“Lo más importante fue estar junto a mis pequeños y con salud. El día viernes fueron sus actuaciones virtuales y me sorprendieron. Me prepararon trufas, me estuvieron engriendo y me vestí de reina para ellos”, agregó en la entrevista.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina trollea a Mario Irivarren

Magaly Medina trollea a Mario Irivarren