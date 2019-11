Karla Tarazona sorprendió al manifestar que Christian Domínguez la ha autorizado para ser su vocera. Según la expareja del cantante de cumbia, este se encuentra muy mortificado al haber sido involucrado en un trío amoroso.

“Estoy autorizada por el señor Christian Domínguez, soy su nueva jefa de prensa. Cuando Christian vio las imágenes que iban a salir de Pamela, me llamó y me pidió que por favor diga que está cansado de que lo metan en estos tríos amorosos", indicó.

"Me dijo que él no ha oficializado a nadie y que él ni ella se tienen que dar explicaciones. Me contó que no le duelen (las imágenes de Pamela con Pancho), que solo son amigos (él y Pamela)”, dijo Tarazona en el programa “Válgame”.

Ante este comentario, Mónica Cabrejos insistió con el tema de Christian Domínguez y su vinculación a Pamela Franco.

“Lo que diré es en condicional, me contaron que antes del sábado (Christian Domínguez) la habría presentado entre sus amigos más cercanos y de alguna manera habría oficializado”, dijo Cabrejos.

Hay que recordar que hace unas semanas, Christian Domínguezfue captado junto a Pamela Franco. Sin embargo, ambos negaron que se hayan dado un beso, como parecen mostrar las cámaras, y aseguraron que solo son amigos.

Posterior a esto, Franco fue grabada junto al promotor de eventos Pancho Naquira y dio la impresión que también se dio un beso con este.

Sin embargo, el propio promotor publicó un mensaje en el que desmiente que exista algún tipo de romance con la excompañera de conducción de Christian Domínguez.