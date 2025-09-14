Karla Tarazona no oculta más su deseo de agrandar su familia al lado de Christian Domínguez. Según confesó la conductora de televisión, este es un tema ya conversado y ella quisiera tener una hija, la cual ya tendría pensado hasta el nombre.

En una reciente confesión en “Préndete” de Panamericana Televisión, Karla Tarazona reafirmó su deseo de tener una hija con .Christian Domínguez.

“Sí, quiero tener otro bebé, pero que sea una niña; por eso tengo que ir a la segura... Me da miedito. Ya tengo tres hombrecitos y me falta mi princesa, hasta el nombre ya tengo para ella”, aseguró Karla Tarazona al citado medio.

Karla Tarazona y Christian Domínguez

Por su parte, Christian Domínguez también se mostró entusiasmado con la idea y aseguró que él también está de acuerdo con la posibilidad de tener una hija más.

“A mí me encantaría tener otro hijo, ya se lo he planteado a Karla, creo que estamos en un buen momento de nuestras vidas para seguir trabajando y poder verlo crecer y formarse. Este es el momento ideal porque más adelante estaré mayor y quiero criar a mi hijo, no quiero que me vea como abuelito”, señaló el cantante entre risas.

Christian Domínguez dedica románticas palabras a Karla Tarazona.

Como se recuerda, en una anterior entrevista Cristhian Domínguez aseguró que ha conversado con Karla Tarazona para tener un bebé y que este podría llegar a finales del 2025 o inicios del 2026.

“Por lo menos ya nos concientizamos que la vamos a criar hasta los 65 años. No puede demorar mucho, tiene que ser este año o, máximo, el próximo año. Tiene que ser mujer, sí o sí”, reconoció el cantante de cumbia.