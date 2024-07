Karla Tarazona se pronunció sobre las imágenes difundidas en el programa ‘Magaly Tv: La Firme’, en las que es captada besándose con Christian Domínguez. La conductora aprovechó unos minutos en su espacio radial ‘Power Sensuales’ para negar una reconciliación con el padre de su último hijo.

“No es ampay, eso es cuando te estás escondiendo de alguien o de algo. Fue un pico, lo que ven ahí es lo que hay . Nadie se esconde, fue una reunión en mi casa. Si uno quiere esconder algo, para empezar, le quitas el teléfono a todos. Desatinada la persona, ya sabemos quién es, que entregara videos de una parte muy íntima que es mi hogar, porque fue en mi casa. Una fiesta que quisieron organizar mis hijos y su hija por su cumpleaños”, expresó Tarazona.

“ Un beso no es símbolo de oficializar. […] Si tú te das un pico con alguien, ¿yo puedo decir que son pareja? Fue la emoción del momento. No ha habido antes esto; lo que se vio ese día es parte del momento. […] No es que me haya gustado o no, desde hace un buen tiempo yo no hablo de mi vida privada y lo dejaré así: lo que ven, es lo que hay”, agregó.

En esa misma línea resaltó que no le están haciendo daño a nadie debido a que ambos son personas solteras. Añadió que ambos tienen que solucionar muchos temas del pasado porque “eso sigue latente”.

Karla Tarazona responde a Rafael Fernández

Por otro lado, la conductora habló sobre las recientes publicaciones de su exesposo Rafael Fernández, quien habría insinuado que Tarazona siempre estuvo pendiente al cumbiambero y que esperaba regresar con él.

“Es la persona menos indicada para hacer algún tipo de comentario. Si esta situación se ha dado ahora, es dos años después de haberme divorciado. Los terceros salen sobrando”, aclaró la también presentadora de televisión.