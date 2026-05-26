Karla Tarazona no se quedó callada y defendió un futuro embarazo de Christian Domínguez. La conductora radial respondió fuerte y claro luego de que Magaly Medina cuestionara la presunta decisión de que planee ampliar su familia tras casarse con el cantante de cumbia.

En la reciente emisión de su programa radial, Karla Tarazona no tuvo reparos en aclarar que no se encuentra en la dulce espera de un bebé. Sin embargo, no descartó que pueda tener un hijo más con Christian Domínguez en el futuro.

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“Se dice que aparentemente estoy embarazada, pero no estoy embarazada. Yo no sé por qué ven a una mujer que subió de peso o la ven panzoncita y la embarazan”, empezó diciendo Tarazona.

Karla Tarazona se pronuncia y defiende la posibilidad de tener otro bebé con Christian Domínguez. (Foto: Instagram / @latarazona)

En la misma línea, Karla Tarazona aseguró que, si llega a tener un hijo más, este sería solo un tema que le importa a ella y a su pareja, por lo que los comentarios negativos sobran. “Tu madrina, Magaly (Medina), ha dicho que sería terrible tener un hijo contigo”, le dijo a Christian Domínguez.

Además, respondió tajantemente a la conductora de “Magaly TV, la firme”: “A ti qué te importa si tengo un hijo o no tengo. ¿Acaso te pido para la pensión? Anda trabajando más, porque con tantas pensiones de alimentos no sé qué vas a hacer”.

Magaly Medina responde

Por su parte, Magaly Medina no tuvo reparos en responder a Karla Tarazona en la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”. En su programa, la popular ‘Urraca’ resaltó sus declaraciones y reafirmó que sería “un error” traer un hijo al mundo con Christian Domínguez.

Karla Tarazona defiende futuro embarazo de Christian Domínguez y responde tras crítica de Magaly Medina. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Qué terrible traer un hijo al mundo sabiendo el padre que es. Ella es libre de tener hijos, pero hay que saber a qué se traen hijos al mundo. A qué se van a enfrentar. A un mundo de inseguridad porque ni ella sabe cuánto tiempo le va a durar ese hombre como hogar. Parece que no ha aprendido nada”, señaló la conductora de “Magaly TV, la firme”.