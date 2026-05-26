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Karla Tarazona se pronuncia y defiende la posibilidad de tener otro bebé con Christian Domínguez. (Foto: Instagram / @latarazona)
Karla Tarazona se pronuncia y defiende la posibilidad de tener otro bebé con Christian Domínguez. (Foto: Instagram / @latarazona)
Por Redacción EC

Karla Tarazona no se quedó callada y defendió un futuro embarazo de Christian Domínguez. La conductora radial respondió fuerte y claro luego de que Magaly Medina cuestionara la presunta decisión de que planee ampliar su familia tras casarse con el cantante de cumbia.

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