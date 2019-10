Y cuando parecía que Karla Tarazona y Cristian Domínguez se reencontrarían en el set de “Válgame”, la conductora del programa de espectáculos reveló que no estaría presente para “evitar crear circos”.

Mientras el cantante de cumbia esperaba la señal para ingresar al set, Karla Tarazona aprovechó las cámaras para señalar que no quiere que se tergiverse la situación, así que evitaría compartir estudio con su expareja.

“Muchos esperan que yo me pare, opine y diga. Siento que no es el momento que yo diga algo porque se puede tergiversar las cosas; sin embargo, ambos somos personas públicas. Evalúo la posibilidad de conversar con él en un programa de televisión para evitar crear circos, pero no por ahora”, dijo Tarazona.

“La verdad quiero escuchar lo que él va a hablar, va a responder y de acuerdo a eso voy a evaluar la posibilidad de compartir un set con él. Sé que se promocionó un encuentro entre mi persona y él, pero primero quiero escuchar lo que dirá hoy”, agregó.

Recordemos que Christian Domínguez también estuvo presente en “Válgame” el día de ayer, cuando confirmó que su relación con Isabel Acevedo había llegado a su fin. Esto sucedió antes que “Magaly TV la firme” divulgara imágenes del cantante aparentemente besando a Pamela Franco.