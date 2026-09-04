El diseño corresponde al 2 de junio de 2026, día en que la pareja contrajo matrimonio | Foto: Willax TV (Captura) / Composición EC
El diseño corresponde al 2 de junio de 2026, día en que la pareja contrajo matrimonio | Foto: Willax TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La conductora de televisión Karla Tarazona se realizó un nuevo tatuaje con la fecha de su matrimonio con el cantante Christian Domínguez, correspondiente al 2 de junio de 2026, tras haber cumplido tres meses de casados.

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