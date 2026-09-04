La conductora de televisión Karla Tarazona se realizó un nuevo tatuaje con la fecha de su matrimonio con el cantante Christian Domínguez, correspondiente al 2 de junio de 2026, tras haber cumplido tres meses de casados.

Durante una entrevista para “Amor y Fuego”, la presentadora explicó que en esta oportunidad eligió marcar únicamente la fecha y no las iniciales del cumbiambero, recordando que en el pasado debió borrarse un diseño similar tras una ruptura.

“Ahora solo es la fecha, no son las iniciales; vamos a ver cómo va ”, declaró Tarazona, descartando además arrepentirse de esta decisión. “¿Por qué me arrepentiría? Creo que cuando uno está en una relación le pones toda tu fe, toda tu confianza, y es la etapa en la que estamos ahora” , afirmó.

Por su parte, Domínguez fue consultado sobre los diseños que lleva en el cuerpo, entre ellos el rostro de su expareja Pamela Franco, señalando que varios tatuajes fueron modificados o eliminados.

Tatuaje de Karla Tarazona

El intérprete argumentó que mantiene algunas marcas por formar parte de sus vivencias personales y laborales, precisando que “hay cosas que no he borrado porque son parte de tu vida”.

El video recoge las explosivas declaraciones sobre el matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona, así como la respuesta del cantante ante las críticas y comentarios sobre su relación y divorcio.

Karla Tarazona y Christian Domínguez contrajeron matrimonio civil el 2 de junio de 2026 en una notaría de San Borja, en Lima, donde legalizaron su unión ante las leyes peruanas.

Tras ello, la pareja y sus invitados se trasladaron a la provincia de Huaral para una recepción donde solicitaron donaciones para niños con habilidades diferentes en lugar de los tradicionales regalos de boda.

Karla Tarazona se casó con Christian Domínguez / SYSTEM

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