Karla Tarazona se mostró incómoda al hablar de Xiomy Kanashiro, quien se negó a dar declaraciones a su programa “Préndete”. Según dijo, la popular ‘Chinita’ ganó popularidad y fue conocida en el medio gracias a su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

La presentadora de televisión cuestionó que Kanashiro haya evitado declarar para su programa durante un evento realizado en el distrito de San Luis.

“(Xiomy) antes no figuraba en el mapa, y ahora se ha hecho mediática (por Farfán), pero no entiendo por qué no nos declara. Particularmente, yo prefiero a Alondra Huarac, me cae superbién y nos habla sin problemas”, dijo Karla Tarazona.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro / JHERSSON

Por su parte, Christian Domínguez, también conductor de “Préndete”, respaldó lo dicho por Tarazona y resaltó que las figuras mediáticas deberían mantener una buena relación con la prensa, sobre todo en el mundo del espectáculo.

“Tras tantos años de experiencia, hay que decir que se gana mucho con una buena actitud y respondiendo, pues hay formas de esquivar las preguntas incómodas y quedamos bien”, precisó Domínguez.

MÁS INFORMACIÓN: Karla Tarazona y su irónico comentario dedicado a Melissa Klug sobre el comienzo de la relación entre Pamela Franco y Christian Domínguez

Cabe resaltar que las declaraciones de Karla Tarazona y Christian Domínguez sobre Xiomy Kanashiro han despertado un debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldan a la ‘Chinita’, mientras otros cuestionan un presunto acto de soberbia de parte de la pareja de Jefferson Farfán.