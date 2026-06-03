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Boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez. (Foto: Redes sociales)
Boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La reciente boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez continúa generando comentarios en los programas de espectáculos. Esta vez, la atención se centró en una particular decisión de la conductora: volver a confiar en Ricardo Parra, el mismo wedding planner que organizó su matrimonio con Rafael Fernández, para planificar su nuevo enlace matrimonial.

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