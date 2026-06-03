La reciente boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez continúa generando comentarios en los programas de espectáculos. Esta vez, la atención se centró en una particular decisión de la conductora: volver a confiar en Ricardo Parra, el mismo wedding planner que organizó su matrimonio con Rafael Fernández, para planificar su nuevo enlace matrimonial.

La revelación fue realizada por Janet Barboza durante una emisión de “América Hoy”, donde se abordaron diversos detalles de la ceremonia celebrada en Huaral. La conductora destacó que el encargado de la organización fue el mismo profesional que estuvo detrás del matrimonio anterior de Tarazona, una elección que sorprendió a los panelistas del programa.

“Es el mismo organizador de bodas que le armó el matrimonio con el huevero” , comentó Barboza en referencia a Rafael Fernández, exesposo de la conductora.

La noticia dio paso a un intercambio de opiniones sobre las supersticiones que suelen rodear a los matrimonios. Tanto Barboza como Rebeca Escribens se preguntaron si recurrir al mismo organizador después de una separación tan mediática podría considerarse una mala señal.

“No traerá mala suerte utilizar al mismo organizador de bodas en un matrimonio que no te funcionó y que terminó muy mal” , reflexionó Barboza durante la conversación.

Más allá de la anécdota, el programa también reveló detalles de la celebración. La boda se realizó en un club recreacional de Huaral y reunió a cerca de 50 invitados, entre familiares y amigos cercanos de la pareja. Según la información difundida, el evento habría tenido un costo aproximado de 15 mil dólares.

El monto llamó la atención de los conductores del espacio televisivo, quienes comentaron el nivel de producción y los servicios incluidos en la recepción.

“¿Qué tienen que almorzar para que bordeen los quince mil dólares? ¿La torta de qué tiene que ser? ¿Las sillas tienen que estar forradas de qué? ¿Flores, rosas por todos lados?” , expresó Barboza al comentar la inversión destinada a la celebración.

Karla Tarazona eligió al mismo wedding planner de su anterior matrimonio. (Foto: Redes sociales)

Uno de los aspectos más destacados fue el vestido de novia de Karla Tarazona, diseñado por la creadora peruana Luisa Vargas. Según se informó, la conductora solicitó una propuesta romántica, minimalista y con un toque sensual. El resultado fue un vestido de corte sirena que se convirtió en uno de los elementos más comentados de la ceremonia.

Por su parte, Christian Domínguez lució un traje confeccionado por un diseñador arequipeño, caracterizado por tonalidades grises y un estilo elegante acorde con el concepto de la boda.

La cobertura también reveló que Tarazona siguió varias de las tradiciones habituales antes de la ceremonia civil. La conductora se preparó junto a sus amigas, participó en una sesión de maquillaje y realizó una sesión fotográfica en un parque antes de dirigirse al lugar de la recepción.

Otro detalle que llamó la atención fue el bouquet de la novia. La pieza fue elaborada por Georgina Privat y estuvo compuesta por calas, perlas y aplicaciones de cristales Swarovski, elementos que aportaron un toque personalizado a la propuesta estética elegida para el matrimonio.

Con cada nuevo detalle que sale a la luz, la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue manteniéndose entre los temas más comentados de la farándula nacional, especialmente por las curiosidades que rodearon la organización de una celebración que marcó una nueva etapa en la relación de la pareja.