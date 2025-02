Karla Tarazona confirmó su reconciliación con Christian Domínguez, asegurando que ambos están viviendo una nueva etapa juntos tras haberle dado ‘una segunda oportunidad’.

“Decidí dar mi voto de confianza y hasta ahora las cosas van caminando bien”, expresó la exmodelo en una entrevista con Radio Panamericana.

Respecto a la propuesta de matrimonio que Domínguez le hizo públicamente, durante un evento en Ventanilla, la presentadora contó que todavía no responde el pedido.

“Estaba conmovida. No respondí nada y solo dejé que hable. Me dijo que no quería que responda nada aún y que solo quiere que sigan pasando cosas para cambiar mi decisión, pues antes le dije que no me volvería a casar”, dijo Tarazona a Trome.

¿Aceptó su propuesta de matrimonio?

Sin embargo, no descartó la posibilidad de contraer matrimonio, indicando que le gustaría una boda en la playa. “Siempre me han gustado. Fecha en mente no tengo, pero tendría que ser en mis vacaciones”, señaló en la radio.

Además, respecto a su eventual compromiso con Christian, la conductora aseguró que todavía no está segura de casarse, por lo que esperará un tiempo más. “Igual estaremos juntos, así que no me siento presionada”, dijo a Trome.

Confirman su romance en redes sociales

Por otro lado, en sus cuentas de Instagram, tanto Karla como Domínguez confirmaron su romance, escribiendo un emotivo mensaje donde aseguraban que “juntos son invencibles”.

“Hemos mejorado, hemos aprendido, estamos sanando, vamos perdonando, pero sobre todo nos hemos unido”, escribió.

Tras ello, colocó: “Un nuevo capítulo está por comenzar, uno donde la vida nos seguirá mostrando que podemos ser mejores, pero que juntos somos invencibles”.

¿Cuándo habría empezado su romance?

Asimismo, dejó entrever que el reinicio de su noviazgo habría empezado a inicios del 2025, cuando ambos viajaron a Panamá, travesía que calificó de ‘mágica’.

Finalmente, Karla Tarazona confirmó que la propuesta de matrimonio de Christian fue real, y que este le habría pedido ‘envejecer juntos’.

“No voy a desperdiciar la nueva oportunidad que me dio Dios y tú para ser feliz. Haré que jamás te arrepientas de la decisión de darme esta oportunidad”, fueron las palabras del cantante.