Han pasado algunas semanas, pero el matrimonio entre Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue dando de qué hablar. A casi un mes de su boda civil, la pareja reveló el motivo por el que eligió celebrar su matrimonio un martes, una fecha poco habitual para este tipo de ceremonias. Ambos revelaron que la decisión se dio tras consultar a un numerólogo.

Según contó Christian Domínguez, la pareja buscaba un día en el que sus familiares y amigos más cercanos pudieran acompañarlos sin inconvenientes. Además, querían evitar la alta demanda de locales y proveedores que suele registrarse los fines de semana, lo que les permitió organizar una celebración más tranquila e íntima.

Por su parte, Karla Tarazona explicó que ambos tenían una agenda laboral muy cargada y que el martes era la fecha que mejor se acomodaba a sus compromisos profesionales. Asimismo, contó que su decisión fue respaldada por un numerólogo.

Karla Tarazona asegura que tener una hija será una oportunidad para Christian Domínguez y para ella de darle una familia constituida. (Foto: Captura de YouTube / Dr. Luis Noriega Hoces)

“No había una fecha exacta y un día estábamos en el programa y llega un señor numerólogo y le digo que le pregunte a él qué fecha sería ideal para casarnos y así lo hicimos”, relató la conductora radial a un conocido podcast.

“Elegimos esta fecha porque conversamos con él y le pasamos toda la información y dio dos fechas y le preguntamos por la mejor y nos dijo el 2 de junio”, agregó el cantante.

La conductora también señaló que la ceremonia fue exactamente como la habían imaginado: sencilla, familiar y rodeada de personas que han sido importantes en su historia. Tras el enlace civil, los recién casados celebraron junto a sus invitados en un club campestre de Huaral.

Karla Tarazona advierte a exparejas de Christian Domínguez. (Foto: TikTok / @latarazona)

Durante la entrevista, ambos coincidieron en que no les preocupaban los comentarios por haber elegido un día de semana para casarse. Al contrario, afirmaron que lo importante era disfrutar el momento y compartirlo con quienes realmente querían acompañarlos en esta nueva etapa.