Karla Tarazona y Christian Domínguez revelan el motivo por el que eligieron casarse un martes. (Foto: Captura de YouTube - Dr. Luis Noriega Hoces / Instagram - @chrisdominguezof)
Karla Tarazona y Christian Domínguez revelan el motivo por el que eligieron casarse un martes. (Foto: Captura de YouTube - Dr. Luis Noriega Hoces / Instagram - @chrisdominguezof)
Por Redacción EC

Han pasado algunas semanas, pero el matrimonio entre Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue dando de qué hablar. A casi un mes de su boda civil, la pareja reveló el motivo por el que eligió celebrar su matrimonio un martes, una fecha poco habitual para este tipo de ceremonias. Ambos revelaron que la decisión se dio tras consultar a un numerólogo.

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