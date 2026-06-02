Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializaron su relación este martes 2 de junio al contraer matrimonio civil en una ceremonia privada realizada en San Borja. La pareja, que estuvo en el centro de la atención mediática tras su reconciliación, finalmente se dio el esperado “sí, acepto”.

La ceremonia se realizó en la notaría Rulbi Vela Velásquez y contó únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Para este importante momento, Tarazona optó por un vestido corto blanco, mientras que Domínguez vistió un saco plomo oscuro acompañado de pantalón negro.

Christian Domínguez y Karla Tarazona contraen matrimonio civil tras polémica reconciliación. Foto: Instagram/ Karla Tarazona

La boda se desarrolló de manera reservada, aunque rápidamente generó repercusión en redes sociales y programas de espectáculos debido a la historia reciente de la pareja.

Tras concretar el matrimonio civil, los invitados participarán de una celebración fuera de Lima. Según se conoció, la recepción posterior se desarrollará en un restaurante campestre ubicado en Huaral.

La polémica previa a la boda

Previo al matrimonio, la fecha elegida para la ceremonia generó comentarios en televisión. Rodrigo González ‘Peluchín’, cuestionó que ambos decidieran casarse un martes.

“Los martes no te cases ni te embarques, pero ella sigue haciendo caso omiso (...). Bueno, ahora sí se casan de verdad”, expresó el conductor en su programa.

Pese a las críticas y comentarios externos, la pareja siguió adelante con sus planes y concretó el matrimonio civil.

El historial sentimental

La relación entre ambos tiene una larga historia. En 2016 protagonizaron una boda simbólica que no tuvo validez legal, pero que marcó una etapa importante dentro de su relación.

Tras perdonar infidelidades, Karla Tarazona se casa con Christian Domínguez. Foto: Instagram/ Karla Tarazona

En el caso de Karla Tarazona, este sería su cuarto matrimonio. En 2008 se casó con Leonard León, relación de la que nacieron dos hijos y que terminó en 2013. Posteriormente, en 2020, contrajo matrimonio con Rafael Fernández, de quien se separó en 2023.

Por su parte, Christian Domínguez tuvo matrimonios previos con Tania Ríos Ruesta en 2002 y años después con Melanie Martínez. Su unión con Tarazona es su tercer matrimonio.

La boda civil pone fin a meses de especulaciones alrededor de la pareja, especialmente después de su mediática reconciliación y las críticas que recibieron por retomar su relación.