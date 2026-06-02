Resumen

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Karla Tarazona y Christian Domínguez ya están casados. Foto: Karla Tarazona/Instagram
Karla Tarazona y Christian Domínguez ya están casados. Foto: Karla Tarazona/Instagram
Por Redacción EC

Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializaron su relación este martes 2 de junio al contraer matrimonio civil en una ceremonia privada realizada en San Borja. La pareja, que estuvo en el centro de la atención mediática tras su reconciliación, finalmente se dio el esperado “sí, acepto”.

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