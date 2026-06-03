Sin luna de miel y con un rápido retorno a sus actividades laborales. Así iniciaron Karla Tarazona y Christian Domínguez su nueva etapa como esposos luego de contraer matrimonio civil en una ceremonia realizada en el distrito de San Borja.

La pareja oficializó su relación tras varias semanas de expectativa mediática y, posteriormente, celebró el enlace en una reunión privada realizada en Huaral junto a familiares y amigos cercanos.

Luego de la ceremonia, los recién casados se acercaron brevemente a los medios de comunicación que aguardaban en los exteriores del recinto. Aunque evitaron revelar mayores detalles sobre la organización del matrimonio, ambos coincidieron en expresar la felicidad que sienten por haber dado este paso.

“Estamos muy contentos, muy felices” , señalaron ante las cámaras.

Karla Tarazona y Christian Domínguez oficializaron su relación en San Borja. (Foto: Instagram/@luisavargasatelier)

A diferencia de otras figuras del espectáculo que suelen apostar por celebraciones multitudinarias, Tarazona y Domínguez optaron por un evento discreto. Según explicaron, nunca contemplaron realizar una gran fiesta ni una ceremonia religiosa, ya que su intención era compartir el momento únicamente con las personas más cercanas de su entorno.

La reunión posterior al matrimonio surgió, incluso, por iniciativa de personas vinculadas a Huarmi, el emprendimiento que ambos desarrollan. Gracias a ese impulso, decidieron organizar un encuentro privado en Huaral para festejar junto a sus invitados.

Sin embargo, uno de los anuncios que más sorprendió fue la ausencia de una luna de miel. Los esposos explicaron que sus responsabilidades profesionales les impedirán tomarse varios días de descanso, por lo que deberán reincorporarse rápidamente a sus respectivas labores.

Christian Domínguez confirmó que al día siguiente de la celebración retomaría sus actividades habituales, descartando cualquier viaje especial para celebrar el matrimonio.

Aunque la pareja procuró mantener en reserva los detalles de la fiesta, el programa “Magaly TV, La Firme” difundió imágenes exclusivas de la reunión. En ellas se observa a los novios compartiendo con sus invitados en un ambiente relajado y familiar.

Las grabaciones mostraron diversos momentos de la celebración, entre ellos presentaciones musicales, bailes y reuniones entre familiares y amigos. Uno de los momentos que más llamó la atención fue la participación de Christian Domínguez en la pista de baile, donde se mostró especialmente animado durante gran parte de la velada.

Asimismo, la interpretación de “La Incondicional”, popular canción de Luis Miguel, se convirtió en uno de los episodios más comentados de la noche y posteriormente generó comentarios en espacios dedicados al espectáculo.

Más allá de los detalles de la fiesta, la celebración reflejó la decisión de la pareja de compartir este importante acontecimiento de manera sencilla, rodeados de sus seres queridos y priorizando la intimidad por encima de la ostentación.