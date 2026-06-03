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Karla Tarazona y Christian Domínguez se casan en ceremonia civil. (Foto: Instagram/@luisavargasatelier)
Karla Tarazona y Christian Domínguez se casan en ceremonia civil. (Foto: Instagram/@luisavargasatelier)
Por Redacción EC

Sin luna de miel y con un rápido retorno a sus actividades laborales. Así iniciaron Karla Tarazona y Christian Domínguez su nueva etapa como esposos luego de contraer matrimonio civil en una ceremonia realizada en el distrito de San Borja.

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