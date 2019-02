¿Cómo se conocieron Karol G y Anuel AA? Esta es la historia de amor de los cantantes de reggaetón

Karol G y Anuel AA se han convertido en la pareja más popular del momento, no solo por sus colaboraciones musicales, sino también por el amor que se han jurado. Los cantantes de reggaetón han logrado captar la atención de sus seguidores que todos los días están atentos a cada una de las actualizaciones que hacen en las redes sociales.

Después de su colaboración en la canción "Culpables", sencillo que en cinco meses cuenta con más de 500 millones de reproducciones en YouTube, empezaron los rumores sobre una relación entre los artistas del género urbano, el mismo que al inicio fue negado por la cantante colombiana. Pero con el paso del tiempo y las diversas publicaciones en las redes sociales fue difícil ocultarlo.

En esta nota te contaremos todos los detalles de cómo llegaron a conocerse y cómo es que el amor comenzó a surgir entre los cantantes de reggaetón gracias a la gran pasión que tienen en común: la música.

Después de su colaboración para la canción "Culpables", sencillo que en cinco meses cuenta con más de 500 millones de reproducciones en YouTube, empezaron los rumores sobre una relación entre los artistas. (Foto: Instagram) Después de su colaboración con la canción ‘Culpables’, sencillo que en cinco meses cuenta con más de 500 millones de reproducciones en YouTube, empezaron los rumores sobre una relación entre los artistas. (Foto: Instagram)

¿Cómo se conocieron Karol G y Anuel AA?

Su primer encuentro fue durante la grabación del tema "Culpables", donde la atracción surgió instantáneamente y así quedó plasmado en el videoclip del tema.

“Nos conocimos grabando el vídeo y desde que nos vimos por primera vez hicimos 'click'. Conocí su persona, quién es, lo que ha vivido, algunas de las cosas del porqué se expresa así en sus canciones. Y lo más brutal es que los dos enchufamos como que vamos a hacer que esta canción sea diferente este año", comentó Karol G en una entrevista.

Aunque antes de verse personalmente, a la colombiana ya le había gustado la actitud de Anuel AA al proponerle hacer la colaboración que finalmente les convertiría en uno de los dúos más aclamados en el género urbano.

"Cuando recibí la propuesta de hacer esta canción con él, obviamente él me dijo 'quiero respetar quien tú eres, lo que tú como mujer representas en la industria y lo que has defendido'. Y me encantó. Me encantó que de entrada me llegara diciendo eso porque eso es un artista", explicó la cantante colombiana.

Carolina Giraldo Navarro comentó que Anuel se interesó en ella cuando estaba en la cárcel. Cuando al intérprete de "Adictiva" lo cambiaron de una prisión a otra, su compañero de celda tenía varias fotografías en la habitación y tres, en concreto, eran de su amor platónico: Karol G.

A partir de ahí, Anuel comenzó a interesarse por conocer a la reguetonera y su música. "Cuando él me contó, yo decía 'increíble que yo sea el amor platónico de un preso'", dijo la colombiana divertida y sorprendida al contar la anécdota.