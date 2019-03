Karol G: estrenan en YouTube el tráiler del documental sobre su carrera

En el Día de la Mujer se lanzó el tráiler oficial en YouTube del documental de la cantante Karol G titulado "Karol G: La Guerrera del Género"; asimismo, se celebró el avant premiere del documental en Miami, el cual contó con la participación de la intérprete urbana.

La ganadora de un Latin Grammy Karol G trabajó varios meses de la mano con Univisión para realizar la producción audiovisual.

El documental, que está basado en la vida de la artista colombiana y cómo logró alcanzar la fama, tendrá una duración de 40 minutos.

“Karol G: La Guerrera del Género” formará parte del festival de música y cine South By Southwest de Texas, Estados Unidos, donde se proyectará la cinta antes de que estrene a través de la página de Univisión el 19 de marzo.

La producción contará con imágenes exclusivas de la infancia y adolescencia de Karol G, así como momentos previos a sus conciertos y la participación de su entorno familiar y amical.

“Esta noche es una noche mágica, primero que todo estamos celebrando el Día de la Mujer y segundo me siento feliz de celebrar este día que siento que es para mí, tanta gente que me vino a apoyar, tanta gente que vino a ver algo que les quiero mostrar que va más allá de solo lo que ustedes han visto. La verdadera historia está aquí. Así que me siento muy feliz”, señaló Karol G a Univisión.

La cantante de reggaetón se convirtió en la primera artista urbana en ubicarse en el Top 10 de las Hot Latin Songs de Billboard con sus aclamados temas: “Mi cama”, “Culpables” y “Ahora me llama”. La intérprete ganó dos Premio Lo Nuestro y un Grammy Latino.