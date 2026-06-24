La cantante Kate Candela celebrará sus siete años de trayectoria como solista con un espectáculo especial que se realizará este domingo 28 de junio en el Centro de Convenciones Scencia, en La Molina. La artista compartirá escenario con destacados exponentes de la salsa y la cumbia en una noche que promete reunir a cientos de seguidores.

Desde que inició su carrera en solitario, Kate Candela logró consolidarse en la escena musical gracias a sus versiones salseras de populares vallenatos. Actualmente, la intérprete acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y se mantiene como una de las voces femeninas más solicitadas del país.

La cantante festejará un nuevo aniversario de carrera con un concierto programado para el 28 de junio en el Centro de Convenciones Scencia.

Para esta celebración, la salsera contará con la participación de Ray Sepúlveda, La Bella Luz, Combinación de La Habana, Josimar y otros invitados especiales. Las puertas del recinto se abrirán desde las 7:00 de la noche y el primer espectáculo musical comenzará una hora después. Las entradas se encuentran disponibles a través de Vaope.com.

Ray Sepúlveda, La Bella Luz, Combinación de La Habana y Josimar figuran entre los artistas invitados a la celebración.

“Los espero este domingo 28 de junio para disfrutar de una noche inolvidable. Hemos preparado un show especial junto a todo mi equipo y tendremos salsa, cumbia y todas las medidas de seguridad para que el público disfrute al máximo”, expresó la artista.