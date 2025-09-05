Kate Candela se sinceró sobre su cercanía con Yahaira Plasencia y aseguró que, pese a que en el pasado salían juntas y eran bastante cercanas, actualmente solo mantienen una relación cordial, más no de amistad.

En entrevista con el diario Trome, Candela confesó que Yahaira era su amiga y que incluso salían de fiesta juntas; sin embargo, por cuestiones de un alejamiento natural sus vidas tomaron rumbos distintos.

“Recuerdo mucho cuando salíamos de fiesta, nos íbamos por aquí, por allá, solamente un grupo reducido. La pasábamos superbién. Qué rápido pasó el tiempo”, aseguró Kate Candela.

Kate Candela y Yahaira Plasencia fueron parte de la orquesta Son Tentación. (Foto: Instagram)

En esta misma línea, Candela contó que dejó de hablar con Yahaira Plasencia luego que ella confirmara su relación con Jefferson Farfán y se retirara de la orquesta Son Tentación para iniciar una carrera como solista.

“Ella se va de la orquesta, ya hace su camino. Se generó una distancia natural, porque nosotros teníamos una vida de presentaciones. Pero la verdad yo recuerdo eso, si tengo que recordar algo de ella, recuerdo mucho esos momentos que nosotros la pasábamos como que superbién”, dijo Candela.

“Nos cruzamos mucho. Por mi parte, con todas mucha cortesía, muy respetuosa, sí, pero temas de amistad no. Amistad es cuando tú compartes con esa persona, le cuentas tus cosas, le guardas sus secretos, se ven a la hora que sea. Eso no sucede entre nosotras, hubo un tiempo que sí y lo recordaré siempre de muy buena manera. Pero hay mucho respeto”, agregó la cantante, resaltando cuál es su actual relación con la ‘Patrona’.