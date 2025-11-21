La cantante de salsa Kate Candela respondió a las graves acusaciones de maltrato laboral hechas por su exproductor musical, Paco Maceda, quien colaboró con ella hace tres años.

Frente a las cámaras de ‘América Espectáculos’, la artista negó haber tenido un comportamiento abusivo con los miembros de su orquesta y personal, deslizando que se trataría de una campaña contra ella.

Responde a polémica con su ex trabajador Paco Maceda

Días antes, en ‘América Hoy’, Maceda había detallado su mala experiencia con Candela, describiendo esa etapa laboral como “una pesadilla” y señaló que la tensión era constante, tanto en ensayos como en presentaciones.

“Porque había malos tratos de la dueña, ¿no? Que es Kate. El problema empezaron al segundo mes, no sé, al mes y medio, ¿no? Ya ella empezó a sacar el yo de ella y había bastantes malos tratos, ¿no? Bastantes. Prácticamente, era un infierno", confesó.

Kate Candela

Según el musico, a medida que la cantante ganaba exposición, el ambiente de trabajo se volvía más tenso. “Llegaba de mal humor y los ensayos eran cada vez más tensos. Con más poder, la situación empeoró”, dijo.

Por su parte, la salsera quedó sorprendida por las acusaciones, alegando falta de pruebas. “No tiene pruebas, no tiene nada que decir. Realmente yo estoy sorprendida, pero finalmente es parte de este juego, me imagino”, declaró.

Así, Candela deslizó la posibilidad de que las acusaciones de Maceda no sean casuales, insinuando una posible influencia de Paula Arias, líder de Son Tentación, con quien Maceda tendría cercanía.

“De repente habrá sido mandado, no lo sé (¿Crees que todo esto está orquestado de alguna forma?) De todas maneras, lamentablemente no podemos hacernos cargo de lo que las personas puedan decir tan ligeramente, sin pruebas", aseveró.