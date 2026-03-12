La actriz Katia Condos protagonizó un tenso encuentro con la prensa de espectáculos la tarde de este miércoles, apenas horas después de haber anunciado públicamente su separación del periodista Federico Salazar.

El incidente tuvo lugar cuando un equipo del programa "Amor y Fuego" abordó a la artista a las afueras de un establecimiento en Lima para pedirle detalles sobre su ruptura, lo que causó incomodidad a la intérprete.

Condos, quien tuvo una relación de tres décadas con el conductor de noticias, evitó las preguntas de los reporteros mientras se dirigía al gimnasio. Sin embargo, ante la insistencia, Katia expresó su molestia antes de entrar al local.

Al retirarse del lugar, otra reportera consultó directamente sobre los motivos del quiebre y la posibilidad de terceras personas involucradas. Ante esto, la actriz optó por una respuesta breve antes de retirarse definitivamente en su vehículo.

“Todo está en el comunicado, gracias por el interés”, sentenció Condos antes de cerrar la puerta de su unidad con fuerza y arrancar.

Cabe mencionar que, este miércoles, la pareja emitió un pronunciamiento conjunto a través de sus redes sociales confirmando la decisión de tomar rumbos distintos tras 30 años de convivencia y un matrimonio celebrado en 2008.

“El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia” , señalaron su comunicado.

Pese al incidente, los conductores del espacio televisivo, Rodrigo González y Gigi Mitre expresaron su empatía hacia la situación que atraviesa Condos. “Pudo reaccionar distinto, pero la entiendo, comparto su proceder”, comentó Mitre.

Hasta el momento, Federico Salazar no ha brindado declaraciones adicionales al comunicado compartido en sus plataformas digitales.

