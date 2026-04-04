Tras el anuncio oficial de su ruptura el pasado 11 de marzo, la actriz peruana Katia Condos se pronunció por primera vez sobre el fin de su matrimonio con el periodista Federico Salazar.

Y es que, en una entrevista para el podcast de Cristian Rivero, la artista compartió detalles sobre el proceso emocional que atraviesa tras 30 años de relación, rechazando que el término del vínculo deba interpretarse como un fracaso personal.

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“Yo sé que todo el mundo sabe que ya no estoy con Federico, después de 30 años, pero no puedo decir que ese ha sido un fracaso. Es un éxito porque hemos construido algo maravilloso”, afirmó Condos.

Antes de conocer a Salazar, la intérprete sostuvo que era “superinsegura” y desconfiaba de las relaciones a largo plazo, pero añadió que su relación con él le permitió construir una familia y aprender a sentirse amada tal como era.

Sobre su situación actual, reconoció que la separación ha sido compleja, sobre todo por la exposición pública de su vida privada, pero se mostró optimista sobre el futuro y la capacidad de ambos para adaptarse a esta nueva realidad.

“Ahorita es un poco confuso y caótico, pero tengo la absoluta seguridad de que todo se va a acomodar”, señaló la actriz, quien además precisó que el objetivo central de ambos es transitar hacia una “nueva forma” de relación que no perjudique la estabilidad de sus tres hijos: Vasco (23), Tilsa (21) y Siena (15).

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Tras divorciarse de su primera esposa, Salazar conoció a la actriz a finales de los años 90. Lo que empezó como una amistad en un concierto de rock se transformó en una relación sólida, que se consolidó en 2008 con su matrimonio.

Por su parte, Federico Salazar ha señalado que, si bien están separados, no han iniciado el divorcio, dejando abierta la posibilidad de mantener su vínculo bajo el respeto y cordialidad.