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En cuanto a la situación actual, Katia Condos no ocultó que la separación ha generado un escenario complejo, especialmente por la exposición pública de su vida privada | Foto: YouTube Cristian Rivero (Captura) / Composición EC
En cuanto a la situación actual, Katia Condos no ocultó que la separación ha generado un escenario complejo, especialmente por la exposición pública de su vida privada | Foto: YouTube Cristian Rivero (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Tras el anuncio oficial de su ruptura el pasado 11 de marzo, la actriz peruana Katia Condos se pronunció por primera vez sobre el fin de su matrimonio con el periodista Federico Salazar.

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