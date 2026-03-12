La relación entre la actriz Katia Condos y el periodista Federico Salazar fue durante décadas una de las más sólidas y admiradas del espectáculo nacional. Sin embargo, luego de 30 años juntos, la pareja anunció su separación mediante un comunicado, noticia que generó gran sorpresa entre sus seguidores y en el mundo artístico.

El romance entre ambos comenzó en los años 90, en un momento complicado en la vida personal del periodista, poco después de terminar su primer matrimonio. Según contaron en entrevistas pasadas, su primer encuentro ocurrió durante un concierto de la banda peruana Mar de Copas, donde compartieron una larga conversación que marcó el inicio de una relación que se consolidaría como una de las más sólidas de la farándula local.

Aunque la conexión fue inmediata, el inicio del vínculo no estuvo exento de dudas. La actriz confesó en alguna ocasión que, durante el primer año de relación, tuvo temor al compromiso e incluso pensó en terminar varias veces.

“Traté de irme y no me dejó. El primer año traté de zafar varias veces, y a la tercera vez me dijo: ‘Yo ya no estoy en el colegio, me vuelves a hacer eso y ni se te ocurra buscarme’”, recordó en una entrevista.

Katia Condos y Federico tuvieron una relación de 30 años. (Foto: Facebook de Katia Condos)

Con el tiempo, ambos entendieron que la clave de su relación estaba en el trabajo constante, el respeto y la comunicación.

CONOCE MÁS: Tilsa Salazar acompaña a Katia Condos y celebra cumpleaños 65 de Federico

“Las relaciones se van construyendo, nunca sabes qué va a pasar ni 27 años después... Nunca damos la relación por sentada, nunca nos confiamos, siempre hay que chambear y estar atentos al otro”, precisó Condos.

Tras más de una década de convivencia, la pareja decidió formalizar su relación y contrajo matrimonio en octubre de 2008. Para entonces ya habían formado una familia, ya tenían 2 hijos. “Cuando me casé con Fede, sabía exactamente con quién me casaba”, confesó Katia hace algunos años.

Familia, conflictos y arreglos

Fruto de su relación nacieron tres hijos: Vasco, Tilsa y Siena. A lo largo de los años, ambos priorizaron la crianza y el bienestar familiar, manteniendo además una vida pública relativamente discreta pese a su exposición mediática.

Además de su vida familiar, Salazar y Condos compartieron algunos proyectos televisivos, como su participación conjunta en el programa “Pequeños gigantes”. Sin embargo, cada uno mantuvo su carrera independiente: él como figura destacada del periodismo televisivo y ella como actriz y conductora en diversos espacios de entretenimiento.

Katia Condos y Federico Salazar fruto de su relación tuvieron tres hijos. (Foto: Facebook de Katia Condos)

Sin embargo, no todo fue paz y armonía. Katia Condos habló abiertamente sobre los retos que enfrentaron como pareja y las crisis superadas. “Cuando ha habido una crisis, decimos: ‘¿cómo resolvemos esto que no está funcionando?’”, declaró en una entrevista en 2005. Además, reconoció que buscaron ayuda profesional en más de una ocasión.

Durante la pandemia de COVID-19, la pareja tuvo que enfrentar uno de los momentos más duros de su relación. Federico Salazar sufrió una fuerte depresión como secuela del virus, lo que afectó mucho a su entorno familiar.

No obstante, según contaron, la situación los llevó al borde de la separación, pero la comunicación fue su aliado para superar el conflicto como pareja.

Katia Condos y Federico Salazar fueron una de las parejas más estables del espectáculo local. (Foto: Facebook de Katia Condos)

“Katia me ha contado que yo almorzaba con ellos y miraba para abajo, no me reía. Felizmente, tuvimos un viaje y ahí hablamos largo y tendido de muchas cosas de pareja”, recordó Federico.

El comunicado de una relación que duró 30 años

El anuncio de su separación llegó a través de redes sociales con un mensaje en el que ambos señalaron que, pese a tomar caminos distintos, el cariño y el respeto permanecerán, especialmente por el bienestar de sus hijos.

Además, pidieron comprensión y privacidad en este momento sensible, cerrando así un capítulo que durante años fue considerado un ejemplo de estabilidad en la televisión peruana.

“Después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia. Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad”, se lee en el comunicado compartido por ambos.