La actriz cómica y actual conductora de “Esto es guerra”, Katia Palma, sorprendió a todos con su presentación en el reality. Ahora, no solo estará a cargo del equipo de los guerreros, sino que ya ha dado sus primeras declaraciones en las que defiende a los chicos reality de las críticas.

“Cuando empezó ‘EEG’ fue un fenómeno, no por nada está muchos años al aire. Por supuesto me parece entretenido y conducirlo va a ser una experiencia nueva, porque yo he vengo de hacer otra clase de reality que no es tanto de competencia… Mi experiencia va más por la conducción como Yo Soy, en donde estuvo bastante tiempo. Yo no estoy para juzgar a los chicos, sino para apoyarlos en el programa”, señaló Katia Palma.

Al ser consultada por el estigma de “arma vasitos” y las críticas contra diversos chicos reality, la presentadora de televisión señaló que es importante que empiecen conociendo el medio y tomen todas las oportunidades posibles.

“Me parece buenísimo, todos empezamos siempre por algo y el que agarra las oportunidades por el camino, bienvenido sea. Conozco a mucha gente del programa que no solo ha tomado la oportunidad para levantar vuelo, como Alejandra Baigorria, Angie Arizaga, Natalie Vértiz, Mario Irivarren, Nicola Porcella, Milett Figueroa y Yaco Eskenazi”, defendió.

“Todo el mundo tiene algo más que dar a la gente y eso han sido oportunidades claves para ellos, cosa que me alegra y los felicito porque uno no puede estar estancado en una sola cosa. Todos tiene el derecho a pasar por varias etapas de su vida y quien es mosca sigue creciendo”, agregó la conductora de televisión.

Cabe señalar que Katia Palma llegó a la conducción de “Esto es guerra” en reemplazo de Johanna San Miguel, quien se ausentará por algunos días de la competencia.