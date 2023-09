Katia Palma habló sobre su vida sentimental en una reciente entrevista, donde reveló que no tiene preferencias sexuales. Asimismo, contó que no ha tenido mucha suerte en el amor porque que se considera alguien con carácter muy pesado.

“Dije por qué no, a ver qué onda, pero es muy difícil decirme porque soy una persona muy independiente y necesito buscar eso que yo necesito... Bien con los dos. Ahorita estoy contenta, estoy feliz porque yo me siento bien, todo es como una cadena”, confesó Katia al podcast ‘Café con la Chévez’.

“No me gustan las etiquetas, yo me voy a enamorar de la persona que llegue a mi vida. Soy bien espesa yo, tengo un carácter bien pesado. Soy bien pesada en las relaciones, reniego mucho, estoy tan acostumbrada a mis cosas que si viene alguien a perturbarme, me aburro fácilmente”, agregó.

También contó que tuvo experiencias con ambos sexos, pero que no le fue bien ya que no superaban sus expectativas. Incluso indicó que llegó a enamorar de una mujer porque no se sentía cómoda con su físico.

“Primero, yo no me sentía bien por la cosa física, sentía que nadie me iba querer entonces me escabullía en otros amores que me daban eso, pero no me sentía bien en el fondo. Buscaba a otra persona hasta yo encontrarme”, explicó.

Finalmente, Katia contó que ha ido a terapia en varias ocasiones y ha tenido cambios, como el de someterse a la banda gástrica para lucir diferente. Resaltó que prefiere que sus seguidores la asocien más por la comedia que por su actual figura.