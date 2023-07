Katy Jara se ha convertido en noticia tras reaparecer públicamente para confirmar su segundo embarazo. Tras varios días desde que empezaron los rumores de su estado, la excantante de cumbia ofreció una entrevista en la que contó cómo se enteró que estaba en la dulce espera.

En comunicación con el diario La República, la expresentadora de “Domingos de fiesta” no tuvo reparos en confirmar que estaba esperando a su segundo hijo. Según dijo, se enteró de su embarazo al segundo mes.

“Los planes se han adelantado, nos tomó por sorpresa a todos. Nos enteramos de la noticia cuando tenía dos meses y medio de embarazo por un chequeo de rutina anual. Ya se ha empezado a notar mi pancita, no me lo esperaba”, contó al citado medio.

Asimismo, Jara reveló que desde hace un tiempo estaba intentando tener un hijo con su esposo Marvin Bancayan, pero no tuvieron éxito hasta ahora. Incluso, la cantante contó que buscó ayuda de especialistas, pero siempre tenía respuestas negativas.

“En otros momentos, intentamos quedar embarazada y no se había dado. Tomé algunos tratamientos naturales alternativos y nada, muchas veces pensé que ya estaba embarazada, corríamos a hacer la prueba de embarazo y salía negativa. En algún momento me sentí frustrada por no poder quedar embarazada y pensé también, quizás no está en los planes del Señor un bebé para nosotros”, precisó Katy Jara.

Como se recuerda, hace algunos años y en medio de la incertidumbre por el inicio de la pandemia del COVID-19, aparecieron rumores del posible embarazo de Katy Jara. En aquel entonces, la cantante salió al frente para dejar en claro que no estaba en la dulce espera; sin embargo, no descartaba convertirse nuevamente en madre.

Dominguez y Janet Barboza vencen en "Es esta cocina mando yo".