Katy Jara dejó la ropa ceñida, el maquillaje y la cumbia para dedicarse 100% al cristianismo. Muchos de sus fans se sorprendieron con el drástico cambio y señalaron al esposo de la artista de estar detrás de esta decisión. Ante esto, Marvin Bancayan decidió contar su verdad.

“Siempre he mencionado que mi esposa es una persona muy inteligente. En las redes sociales muchas veces se han dado comentarios de que ‘el esposo la cambió’, y no. Es más, yo le pedí que mi esposa siguiera cantando cumbia conforme ella sintiera en su corazón el llamado de Dios . Y si Dios tuvo a bien poner esa decisión en el corazón de ella, es algo que yo respeto. Aquí estoy acompañándola en cada paso que dé, en cada situación que tenga y a donde sea”, aseveró el contador ante Día D.

¿Por qué Katy Jara dejó la cumbia?

En la cúspide de su carrera, donde no solo era conocida por llenar escenarios, sino también por conducir un exitoso programa, Katy Jara tomó una decisión que muy pocos se atreverían: lo dejó todo para caminar junto al señor. Frente a las cámaras, la artista reveló cuáles fueron los verdaderos motivos que la empujaron a cambiar de vida.

“Yo empecé a recurrir, como cualquier persona, a médicos buscando solucionar este tema, pero no encontraba solución. Más bien las cosas empeoraban. En esa angustia, porque cuando tú amas tanto a alguien quisieras que te pase a ti, yo cuestionaba eso: ¿por qué a esta persona y no a mí, si yo podría resistir? Yo le propuse al señor: pongo mi corazón en tus manos y tú ponme lo que quieras a mí, y yo lo hago. De pronto, un 22 de diciembre de 2021, me desperté después de un concierto y simplemente ya no era yo ”, relató.

La exconductora de televisión, quien hace poco tuvo a su segunda hija, también aseguró sentirse cómoda con su nueva apariencia, donde predomina la ropa holgada y la naturalidad en su rostro. Para ella, ahora lo más importante es lo que hay dentro de su corazón .

“En ese entonces, yo le daba valor a las joyas y a todo lo que me ponía encima, pero ahora todo eso está en último lugar”, subrayó.

