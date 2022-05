A través de un extenso mensaje en Instagram, la cantante Katy Jara anunció a sus seguidores sobre su conversión religiosa. La exconductora del programa “Domingos de fiesta” señaló que ahora “sigue la palabra de Cristo” y por ello decidió alejarse de la televisión y de los escenarios.

“Mi vida cambió porque decidí seguir a Cristo. Muchas personas me han estado preguntando por qué ya no estoy cantando, por qué ya no estoy en la TV, por qué ha cambiado mi manera de vestir, que me ven distinta, que ya no soy la misma, entre otros cuestionamientos. Lo cierto es que llevo 5 meses aproximadamente, de estar apartada de muchas cosas, no solo de los conciertos de cumbia y de la televisión, si no también de otros factores y situaciones, que entendí, no sumaban en mi vida, de manera positiva”, dijo la artista nacional al inicio de su mensaje público.

“Hace algunos meses atrás conocí la palabra de Dios, empecé a congregarme, llevar un discipulado, y poco a poco, mi vida fue cambiando. Empecé a entender que muchas cosas de las que hacía, no estaban bien, pero igual, seguía dentro de ellas, porque eran parte en ese momento de mi trabajo como artista. Pero llegó un punto de mi vida, que estas cosas ya no me hacían feliz. Empecé a sentirme vacía y sin sentido. Y es que cuando conoces a Cristo, ya nada es igual, quieres apartarte de lo que pueda alejarte de El Señor. En ese contexto, decidí dejar todo para empezar a seguir a Cristo y que mi vida dependa únicamente de Él”, añadió de manera tajante.

Finalmente, la animadora dijo llevar una vida distinta tras bautizarse y se dedicará a nuevos proyectos.

“Dios está presente en cada momento, en cada circunstancia, buena o mala, pero Él siempre está allí. Recibí a Cristo en mi corazón y me bauticé en su nombre poderoso. Hoy mi vida le pertenece solo Él. Así que ahora lista, para emprender nuevos retos, proyectos, y ahora, solo y únicamente de la mano de Dios, quería compartirles, que inicia una nueva etapa en mi vida, ya que mi vida cambió”, concluyó.