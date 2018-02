Katy Perry: "El lago Titicaca es lo más interesante que he visto"

La cantante estadounidense Katy Perry en entrevista con Chiara Pinasco para "Cinescape" reveló detalles sobre su visita a lugares turísticos de Puno y Cusco en Perú.

La intérprete de "I Kissed a Girl" y "Hot N Cold" quedó fascinada con la majestuosidad del lago Titicaca.

"Fue increíble, es hermoso (Puno), aprendí mucha historia. No puedo dejar de recomendar ir a ver lo precioso que es, aunque la altura me tuvo loca, tuvimos que tomar pastillas para acostumbrarnos. Eso no fue divertido, pero vale la pena. Es una de las cosas más interesantes que he viso en mi vida", comentó Katy Perry sobre el lago Titicaca.

También contó que visitó Machu Picchu en Cusco y que probó hoja de coca.

Asimismo, tras recibir una camiseta de la Selección Peruana de Fútbol, Katy Perry dijo que alentará a la blanquirroja en el Mundial Rusia 2018.

"Sé muy poco sobre fútbol, pero sé que es tiempo de que ustedes brillen. Los alentaré porque nadie más me ha pedido que los aliente", refirió la artista estadounidense.

Katy Perry en entrevista con Chiara Pinasco para "Cinescape". (Video: América TV)

Katy Perry cantará este 21 de marzo en Lima, como parte de su tour ‘Witness’.

El show de la artista estadounidense en nuestro país tiene como invitada especial a Bebe Rexha. La cita es en el Jockey Club (Parcela H).

Las entradas para el esperado concierto están a la venta en Teleticket de Wong y Metro con un 15% de descuento con tarjetas Interbank.