Luis Gavilán, conocido en el mundo artístico como Kayfex, ya es considerado como uno de los DJ Producer peruanos más sonados y versátiles que existen en la actualidad con apenas 22 años de edad. Desde que salió de su natal Ayacucho, la meta que se trazó era clara: que el mundo reconozca los sonidos peruanos a través de la música electrónica. Y en base a mucho esfuerzo y dedicación, lo ha conseguido. Esta interesante fusión que realiza le ha valido un reconocimiento exponencial, al punto que hoy es uno de los artistas más importantes y solicitados que tiene la cartera de Warner Chappell Music.

“Toda mi vida la he pasado en Ayacucho… significa inspiración”, nos dice. “Comencé mi relación con la música a los 11 años tocando la batería. Era fanático de Alex González (Maná). Empecé tocando covers de rock, pero cuando descubrí la electrónica a los 13 mi mundo cambió. Ahí es en donde mezclé algunos sonidos con los de mi tierra y salió una fusión muy interesante. Siempre tuve claro que iba a llegar lejos. Me gusta ser dedicado y, sobre todo, disciplinado con mi trabajo. Esa es la clave para poder triunfar. Uno puede tener el talento, pero si no lo cultivas es complicado dar pasos en la vida”, señaló el artista.

CAMINO AL ÉXITO

Sin duda, la colaboración que le abrió las puertas del éxito fue ‘La Tijera’ (2018), tema que tuvo la colaboración de la artista quechua-pop Renata Flores. En el desarrollo de la canción, Kayfex aprovecha para mezclar sonidos peruanos en un mix con música electrónica con la danza de tijeras y el trap, la cual se convirtió en un boom en plataformas digitales cuando apareció. Tal es así que poco después Warner lo fichó y su historia cambió para siempre.

“Esta canción es muy importante en mi carrera”, afirma. “Ya después que firmé con Warner Chappell Music es que me mudo a Miami y empiezo a aprender de autores como Dale Play, que es el autor de ‘El anillo’ de Jennifer López. Después trabajé con ‘John the Producer’, que últimamente ha trabajado con Natti Natasha y con el gran Patrick Romantik. De cada uno he aprendido algo y me siento contento que me hayan dado la mano en su momento”, afirma.

Gracias a todo este reconocimiento es que forma parte del ‘Tusuriy Challenge’. Este reto se realizó con motivo de nuestro Bicentenario por la Independencia y reunió a montañistas y bailarines en un baile a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar, en Áncash. Aquí acompañó a otros artistas como Vania Masías y Pepe Corzo. Lo último que grabó fue ‘Them Bow’, reggaetón en donde compartió micros con Alexis y Fido, J Álvarez, Carlitos Rossy, Jonna Torres.

JUNTO A LOS GRANDES

Recientemente, Kayfex se lució en la décima edición del ‘Pura Calle’, conocido festival de cultura urbana en donde se presentó junto a otra gran artista como lo es Vania Masías. “Fue un show único porque pude presentar mi música frente a otros colegas de talla. Incluso, se vio a los danzantes de tijeras que siempre colaboran conmigo. Terminé contento y desde ya espero estar en la siguiente edición”, precisa.

Antes de cerrar este 2021, Kayfex ya tiene lista su ruta de viaje. Seguirá vinculado a Warner Chappell Music, casa productora con la que promoverá sonidos y nuevos ritmos peruanos. Además, tiene previsto grabar junto a un artista de cumbia peruano, pero el nombre aún lo mantiene en reserva.

“Estoy muy feliz de haber trabajado con Vibarco de Colombia en ‘Mala Vida’ que tiene la participación de Magaly Solier, a quienes admiro mucho. Ahora en mi próximo feat estaré lanzando un nuevo reto junto a quien para mí es uno de los más grandes de la cumbia peruana, pero será una sorpresa. Estén atentos”, advierte.

VIDEO RECOMENDADO:

Magaly Solier ganó premio a mejor actriz en festival internacional de Bulgaria

La reconocida actriz, Magaly Solier, celebró su reconocimiento como Mejor actriz en el festival de Bulgaria “Love is Folly” por su rol protagónico en “The saint of the impossible”, una pelicula que trata la historia de una familia de inmigrantes peruanos en Nueva York durante la era Trump.