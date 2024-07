La lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rompió su silencio sobre la actividad de su exesposo, Mark Vito, en la plataforma de redes sociales TikTok.

Vito, que tras su divorcio con la hija del expresidente Alberto Fujimori, se ha convertido en un popular tiktoker, generando controversia por sus vinculaciones románticas, principalmente con mujeres 20 años menor que él.

De ese modo, mediante una entrevista con el periodista Beto Ortiz, la investigada excandidata presidencial reveló que no sigue el contenido que publica Mark Vito en redes sociales.

“Prefiero no seguirlo en TikTok, lo veo contento nada más, le deseo mucha suerte”, mencionó Fujimori. Tras ello agregó: “Sí lo aconsejo, siempre le doy mi opinión”.

A su vez, Keiko reveló que tras su separación, ambos decidieron mantener una amistad, priorizando su laborar como padres de sus dos hijas.

“Siempre le digo, mi límite y tú límite son nuestras hijas, esa conversación se queda en estricto privado de nuestra casa y él sabe lo que mis hijas piensan”, agregó.

Previamente, la dirigente política comentó que no realizaría más comentarios sobre la nueva etapa de Mark Vito. Además de precisar que, en su DNI el estado civil ya figura como “divorciada”.

“[...] Tomé la decisión, por ser hija de personas divorciadas, de no hacer ningún comentario respecto de él, sobre todo por mis hijas. Ellas no merecen que yo comente ni me incumbe tampoco lo que él haga con su vida”, sentenció.

Por otro lado, Keiko también lanzó una advertencia para su expareja, pidiéndole que no se pronuncie por eventuales decisiones que tome en cuanto a su vida privada. “[...] Tú tampoco podrás meterte con las decisiones que yo haga o que rehaga más adelante”, añadió.