El chico 'reality' venezolano actualmente mantiene una relación no oficial con la modelo Onelia Molina | Foto: Instagram (Captura)
El chico 'reality' venezolano actualmente mantiene una relación no oficial con la modelo Onelia Molina | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

El integrante venezolano de ‘Esto es Guerra’, Kevin Díaz, manifestó su preocupación y solidaridad hacia los damnificados por el doble terremoto ocurrido en Venezuela el miércoles 24 de junio, movimiento de 7.2 y 7.5 grados que ha dejado casi 200 personas fallecidas y cerca de 1000 heridas.

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