El integrante venezolano de ‘Esto es Guerra’, Kevin Díaz, manifestó su preocupación y solidaridad hacia los damnificados por el doble terremoto ocurrido en Venezuela el miércoles 24 de junio, movimiento de 7.2 y 7.5 grados que ha dejado casi 200 personas fallecidas y cerca de 1000 heridas.

Por ello, visiblemente afectado al enterarse de la magnitud del desastre, cuyo epicentro se localizó cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy, y que causó severos daños en Caracas y otras regiones, escribió en sus redes sociales: “Que Dios los proteja a todos”.

Mensaje de Kevin Díaz

Posteriormente, en declaraciones para ‘América Espectáculos’, el competidor extendió sus palabras de apoyo, detallando la situación de sus allegados.

“Les mando toda mi solidaridad a toda la gente de Venezuela, a toda mi familia también que se encuentra allá. Gracias a Dios, mi familia se encuentra bien. Fueron muchas familias afectadas en Caracas, en la capital, que fue donde ocurrió este epicentro. Es algo terrible, algo lamentable, algo de lo cual también nos deja un aprendizaje”, expresó .

En esa línea, Leandro Cabello, también ciudadano venezolano y competidor del reality, se sumó a las muestras de apoyo. Aunque es originario del estado Zulia y no cuenta con familiares directos en la capital, manifestó su profunda empatía con las víctimas.

“Me solidarizo con toda la gente de Venezuela. Lo que pasó fue una tragedia y realmente espero que todas las personas que están pasando por eso puedan conseguir una pronta solución y que todo mejore en mi país. Ha sido algo bastante fuerte, bastante terrible”, declaró.

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Figuras internacionales se movilizan en redes sociales

La emergencia en Venezuela motivó a diversas figuras del entretenimiento y la música a utilizar sus plataformas para brindar apoyo a los damnificados.

Entre ellas, Alexandra Méndez ‘La Chama’, ex participante de realities en Lima, difundió a través de sus historias de Instagram fotografías y datos de personas reportadas como desaparecidas, con el fin de colaborar en su localización y ayudar a las familias afectadas.

Primo de Isabella Ladera.

Del mismo modo, Isabella Ladera, actual pareja de Hugo García y madre de su primer hijo, compartió imágenes del sismo y mensajes de aliento a sus connacionales, además de informar que su primo, José Rosas, se encuentra desaparecido.

En tanto, Lele Pons, Danny Ocean y Chyno Miranda difundieron información sobre canales de ayuda humanitaria, centros de acopio oficiales y herramientas para facilitar el contacto con personas incomunicadas en las zonas afectadas.

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