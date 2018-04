Khloé Kardashian se convirtió en mamá y su pareja asistió al parto

Khloé Kardashian, de 33 años, se convirtió en madre. La estrella de TV alumbró a su bebe a las 4:00 a.m. en un hospital de Estados Unidos, según varios medios estadounidenses.

Y al nacimiento de la niña asistió la pareja de Khloé, el jugador de baloncesto Tristan Thompson, pese a que hace algunos días se divulgó un video del jugador de la NBA besando a dos mujeres en un bar de la ciudad de Washington D.C..

Khloé Kardashian ocultó su embarazo durante los primeros meses. Fue en diciembre de 2017, cuando ya tenía tres meses de gestación que la estrella de la serie "Keeping Up with the Kardashians" se animó a revelar la buena noticia.



“¡Mi sueño más grande se hizo realidad! ¡Vamos a tener un bebe! Había estado esperando y preguntándome, pero Dios tenía un plan desde el principio. Él sabía lo que estaba haciendo. Simplemente tenía que confiar en Él y ser paciente”, escribió Khloé en sus redes sociales junto a la primera foto en que mostraba su embarazo.

Kardashian dio a luz dos días después de hacerse pública la infidelidad de su pareja, Tristan Thompson.