El empresario Kike Márquez trató de pedirle perdón a Génesis Tapia, luego de que se difundieran imágenes donde se lo ve ingresando a hoteles con Lourdes Morales, una joven de 18 años. El escándalo, revelado por “Magaly TV: La Firme”, ocurrió mientras Tapia, embarazada de su tercer hijo, estaba hospitalizada debido a complicaciones derivadas de la infidelidad, que puso en riesgo su salud y la del bebé.

Tras el destape, “Amor y Fuego” captó a Márquez comprando un auto para supuestamente, regalárselo a su expareja. Sin embargo, Tapia se mostró firme en su rechazo y aclaró que su matrimonio ya no tiene futuro. “¿Crees que un carro me va a sorprender? Trabajo en un estudio jurídico desde el 2021 y me lanzo a la política en 2026. He trabajado toda mi vida”, expresó.

Además, la abogada reveló que el dinero usado por Márquez para estos gestos de reconciliación proviene de una empresa que fundaron juntos, y que habría utilizado para salir con otras mujeres. “Él tiene una idea errada del futuro de nuestro matrimonio. Esto se terminó”, sentenció, al asegurar que la infidelidad no fue forzada y que nadie le puso “una pistola” para cometerlo.

Por su parte, Márquez ha intentado justificar sus acciones, sugiriendo que el ampay fue provocado por la misma Lourdes Morales, quien hizo públicas sus conversaciones. El empresario también compartió en sus redes sociales una frase sobre el fracaso, citando a Paulo Coelho: “El fracaso es parte de la vida; si no fracasas, no aprendes y si no aprendes, no cambias”.

Además, el empresario comentó sentirse “enfermo”, tratando de explicar su comportamiento. “Es porque no aceptaba que estaba enfermo y la verdad que por eso salgo y acepte esta entrevista porque quiero asumir mi culpa y quiero comprometerme con mi esposa, mis hijos”, señaló Kike, indicando que llevaría terapia psicológica.