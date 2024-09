Kike Márquez ocupó las principales portadas de los diarios de espectáculo y no por su relación con Génesis Tapia, sino por haberle sido infiel a la ex chica reality en medio de su quinto embarazo. Las imágenes fueron difundidas por Magaly Medina y en ellas se observa que el empresario ingresó a un hotel con una joven de tan solo 18 años.

Él se enlazó este lunes 2 de setiembre con el programa ‘América hoy’ con el objetivo de pedirle disculpas públicas a su esposa, quien continúa internada en una clínica local. En un inicio, Márquez asumió la responsabilidad de sus acciones y dijo ser el único culpable; sin embargo, su discurso luego tomó otro sentido, lo que generó incomodidad en el set de televisión.

“ No aceptaba que estaba enfermo” , señaló el empresario. Acto seguido, la psicoterapeuta Lizbeth Cueva tomó la palabra para recalcar que una enfermedad no justifica la traición . En su lugar, la especialista comentó que las infidelidades se dan por “falta de valores”.

Ante esto, Kike Márquez respondió: “¿Pero por qué una persona no tiene valores? Justamente por las cosas que ha pasado. Yo he pasado por traumas muy fuertes de abuso y cosas que no voy a detallar . Mi esposa sabía todo esto y me decía que buscara ayuda, pero yo no lo hice. Tuve que pasar por este momento para darme cuenta de que debo hacerlo”.

Por su parte, Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna tomaron con “pinzas” lo dicho por Márquez y lamentaron que las infidelidades hayan sido continúas.

Durante el enlace en vivo, el empresario también admitió que no era la primera vez que coqueteaba con otras mujeres por redes sociales.