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El responsable del empujón afirmó que el cómico ambulante aceptó sus disculpa | Foto: Archivo GEC / Composición EC
El responsable del empujón afirmó que el cómico ambulante aceptó sus disculpa | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Ante la agresión que sufrió el comediante José Luis Cachay, conocido simplemente como Cachay, cuando un asistente del público lo empujó desde las tribunas durante un show en Olmos, Lambayeque, su colega Kike Suero, testigo del incidente, compartió detalles inéditos de lo ocurrido.

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