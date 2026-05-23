Ante la agresión que sufrió el comediante José Luis Cachay, conocido simplemente como Cachay, cuando un asistente del público lo empujó desde las tribunas durante un show en Olmos, Lambayeque, su colega Kike Suero, testigo del incidente, compartió detalles inéditos de lo ocurrido.

“Yo también estuve en ese evento. Cachay se pudo morir por la caída que sufrió. Me asusté horrible porque lo vi caer y estaba pálido. Pensé que se había golpeado la cabeza”, declaró el artista al diario Trome.

Según detalló, subieron a Cachay a una mototaxi para conducirlo hacia el centro de salud más cercano, donde los médicos confirmaron que la lesión principal era una fractura de muñeca que no requería de una intervención quirúrgica. “Ha sido un gran susto. lo que hizo ese tipo no se justifica con nada”, enfatizó.

Asimismo, Suero descartó que la víctima hubiera provocado la agresión, asegurando que Cachay siempre mantuvo una buena conducta y que jamás faltó el respeto a ninguno de los asistentes al espectáculo en el norte del país.

Por su parte, el responsable del empujón, un policía en retiro identificado como Julio Falla, emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales donde afirmó que el cómico ambulante aceptó sus disculpas.

“Yo le aboné 5 mil soles a su cuenta para que se recupere y le agradezco por darme la oportunidad de recibir su perdón y espero verlo recuperado, y que pasemos este mal que perjudicó a nuestras familias gracias”, expresó en redes sociales.

Comunicado de Julio Falla (Facebook)

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