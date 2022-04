El humorista Kike Suero manifestó sentirse feliz tras el nacimiento de Alejandro, su décimo hijo, fruto de su relación con Victoria Torero.

“Mi hijo Alejandro nació por cesárea, sanito y es hermoso, así que estoy feliz. Ya estoy en casa con Vicky y mi bebé, a quienes recibí con mariachis”, precisó Sueros al diario Trome.

Meses atrás, el humorista manifestó que considera que tiene 10 hijo porque cuenta a los dos de su pareja Vicky Torero y una niña que tiene en la selva.

“Va a ser mi décimo hijo, contando los dos pequeños de Vicky, a quienes los considero como mis hijos, pues viven con nosotros. Los mayores ya tienen su vida hecha, pero siempre estoy pendiente de ellos, nunca dejarán de ser mis pequeños... y claro, estoy extrañando a mis tres pequeñitas, solo espero que el tiempo me permita volver a abrazarlas”, dijo en noviembre pasado cuando anunció que nuevamente se convertiría en padre.

Respecto al nacimiento de su hijo Alejandro, comentó: “Estoy saltando en un pie de la alegría porque ayer (martes 17 de agosto) me dieron la noticia que siempre esperé. Mi señora Victoria Torero López me sorprendió mostrándome una cajita con un test de embarazo, está embarazada, no sabes cómo he saltado de la emoción y felicidad porque se va a cumplir uno de nuestros sueños”.

Asimismo, Kike Suero aseguró que ya no tendrá más hijos, ya que se tiene que concentrar en la educación de ellos. “No. Ya cierro la fábrica porque tengo que darles buena educación y alimentación a mis criaturas (...) Prefiero criarlos y ser un padre responsable”, indicó.

