K’llao Salsa rinde homenaje a Tito Rojas y reafirma su vigencia en la salsa peruana

K’llao Salsa vuelve a sonar con fuerza en la escena salsera con el lanzamiento de su interpretación en vivo de “Siempre Seré”, uno de los temas más emblemáticos del repertorio de Tito Rojas. El homenaje ha tenido una rápida acogida en plataformas digitales y se perfila como un punto de reencuentro entre la agrupación y un público que sigue apostando por la salsa de raíz.

Con años de trayectoria, la agrupación del Callao se ha consolidado como uno de los referentes del género en el primer puerto, manteniendo un estilo bailable, potente y con identidad propia. Su historia está marcada por temas que se volvieron infaltables en la pista, como “Fue tan fácil” y “El pillo buena gente”, canciones que sostienen su vigencia dentro del movimiento salsero nacional.

La orquesta chalaca apuesta por un sonido fiel a la salsa clásica, sin perder la conexión con las nuevas generaciones.

“Estamos profundamente agradecidos con nuestro público fiel, el que siempre ha estado con nosotros, y también con toda la gente nueva que se está sumando. Esto nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza. Se vienen grandes temas y muchas sorpresas para deleitarlos, porque K’llao Salsa “El Tsunami salsero” sigue vigente y viene con todo”, expresó Yamandú, dueño y director musical de la agrupación.

