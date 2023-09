Korina Rivadeneira participará en el programa concurso “¿Cuál es el verdadero?” en donde podrá a prueba sus habilidades para descubrir a los mentirosos. Sin embargo, la modelo explicó que sería un reto ya que la engañan con facilidad, pero que confía en su intuición para percibir las ‘energías’ de las personas.

“Siento que soy muy ingenua y que me engañan con facilidad, sin embargo, yo confío en mi intuición y he venido a ganar. [...] He aprendido a confiar en mi intuición al prestar atención a la energía que emana de las personas. Recientemente me di cuenta de que un amigo me estaba mintiendo, así que decidí alejarme por completo de él”, relató.

¿Qué haría Korina Rivadeneria si Mario Hart le es infiel?

Por otro lado, la modelo Korina Rivadeneira reveló que le es fácil saber si Mario Hart, su esposo, le miente ya que el conductor de televisión suele morderse el labio inferior cuando no dice la verdad, dijo la influencer.

Asimismo, indicó que prefiere no mentir ya que “esos actos causan daño”, agregó también que no perdonaría infidelidades por parte de Hart, ya que es una persona que valora el respeto.

“Creo que tendría que estar en ese momento, ahora, sin embargo, te diría que no perdonaría una infidelidad. [...] Si alguien demuestra que no me respeta o no me quiere, es mejor dejar todo y no hay vuelta atrás. Ya he pasado por eso hace mucho y no hay vuelta atrás”, manifestó la exchica reality.

Korina Rivadeneira en “¿Cuál es el verdadero?”

La modelo Korina Rivadeneira participará en “¿Cuál es el verdadero?” este sábado a las 9 p.m., competirá junto con Michelle Soifer y Günter Rave.

“Günter es periodista y eso es una ventaja, lo considero una competencia fuerte, pero yo he venido a ganar. De Michi, aunque es hábil e inteligente, no me preocupo, pues no creo que sea una experta en detectar mentirosos”, dijo Korina.