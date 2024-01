La modelo venezolana Korina Rivadeneira volverá a la pantalla chica en su rol como actriz dando vida a ‘Macarena’, una influencer que vivirá diversas escenas románticas en la novela “Súper Ada”. Al respecto, aseguró que su pareja, Mario Hart, no se pondrá celoso por las escenas de besos que tenga con el argentino Pablo Heredia.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la venezolana aseguró que Mario Hart nunca ha sido celoso, por el contrario, la ayuda a ensayar algunas escenas y está “súper orgulloso” de su crecimiento profesional.

“Mario nunca se pone celoso, al contrario, es quien me enseña con mis escenas, me ayuda a ensayar. Él no tiene problemas. Sabe que soy actriz, sabe que estoy detrás de este sueño desde antes de conocerlo y nunca se ha incomodado por alguna escena o por lo menos nunca me ha dicho nada. Él está súper orgulloso de mí”, aseguró Korina.

Sobre su personaje en la nueva novela, Korina contó que dará vida a ‘Macarena’, una influencer que tendrá como rival en la ficción a ‘Ada’, personaje interpretado por la cantante Maricarmen Marín.

“Es una chica influencer, ella terminará con su enamorado ‘Leo’ y quiere llevar una vida mejor, pero todos sus seguidores la abandonan para quedarse con ‘Leo’, tal es así que ‘Macarena’ tratará de luchar por él, pero se encontrará con una ‘Ada’, quien se convertirá su rival en la ficción”, señaló.

Yiddá Eslava anuncia que tiene nuevo galán: "Estoy saliendo con alguien y estoy feliz"