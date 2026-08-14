Korina Rivadeneira decidió iniciar un proceso para congelar sus óvulos con el objetivo de mantener abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en madre. La modelo venezolana explicó que esta decisión responde a su deseo de tener una familia más grande en el futuro.

La expareja de Mario Hart, de 34 años, contó que actualmente un tercer hijo no está entre sus planes inmediatos. Sin embargo, quiere preservar la posibilidad de cumplir ese anhelo más adelante y evitar arrepentirse de no haber tomado una decisión a tiempo.

“Yo no quiero arrepentirme, entonces yo quiero de alguna forma tener seguridad de que hay óvulos sanos y la oportunidad de tener más hijos”, manifestó Korina Rivadeneira en conversación con el Dr. Luis Noriega Hoces.

Korina Rivadeneira decidió iniciar un proceso para congelar sus óvulos con el objetivo de mantener abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en madre. (Foto: Captura de YouTube / @Dr. Luis Noriega Hoces)

“Como dije hace un rato, siempre he querido tener más hijos, solamente que no es el momento. En este momento un tercer hijo no es viable, pero más adelante sí, porque yo sí quisiera tenerlo”, agregó Rivadeneira.

La decisión ocurre luego de que Korina Rivadeneira y Mario Hart confirmaran el final de su relación sentimental. Ambos han señalado que buscan mantener una buena convivencia y priorizar el bienestar de sus dos hijos, Lara y Mario Jr., pese a la separación.

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Rivadeneira también ha hablado públicamente sobre la nueva etapa que atraviesa junto al piloto. Ambos acordaron mantener una relación cordial como padres y establecer límites respecto a sus futuras relaciones sentimentales, especialmente para proteger a sus menores hijos.

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“Felizmente, Mario es un hombre maduro, pues llevamos una buena relación por nuestros hijos y eso es lo principal”, aseguró la modelo y exintegrante de “Esto es guerra” a Trome. De esta manera, dejó claro que su prioridad actualmente es preservar la estabilidad familiar y mantener un vínculo saludable con el padre de sus hijos.

Rivadeneira contó además que el trabajo y el tiempo dedicado a sus hijos fueron importantes para afrontar la separación. “He tenido mucho trabajo con ‘Me caigo de risa’, eso ayudó mucho, y estar dedicada al cien por ciento a mis hijos”, comentó. La modelo evitó, sin embargo, entrar en detalles sobre las razones que llevaron a la pareja a poner fin a su relación.