Korina Rivadeneira decidió iniciar un proceso para congelar sus óvulos con el objetivo de mantener abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en madre. (Foto: Captura de YouTube / @Dr. Luis Noriega Hoces)
Korina Rivadeneira decidió iniciar un proceso para congelar sus óvulos con el objetivo de mantener abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en madre. (Foto: Captura de YouTube / @Dr. Luis Noriega Hoces)
Por Redacción EC

Korina Rivadeneira decidió iniciar un proceso para congelar sus óvulos con el objetivo de mantener abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en madre. La modelo venezolana explicó que esta decisión responde a su deseo de tener una familia más grande en el futuro.

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