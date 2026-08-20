La modelo Korina Rivadeneira protagonizó un momento incómodo el pasado 15 de agosto durante el concierto de la banda Rawayana en Lima, donde subió al escenario e intentó bailar con el vocalista Beto Montenegro, quien continuó su presentación sin interactuar con ella.

El incidente ocurrió cuando la exchica ‘reality’ caminó hacia el cantante mientras este se encontraba de espaldas al público. Tras tocarlo para llamar su atención, comenzó a bailar frente a él, sin embargo, el artista no le devolvió el gesto. El hecho se viralizó en TikTok luego de que varios usuarios lo divulgaran.

Por ello, la venezolana decidió pronunciarse en sus redes sociales para tomar lo sucedido con sentido del humor. “Claramente la emoción se me fue de las manos. Porque sí, en algún momento miré a Beto y le dije: ‘¿Bailamos?’ y justo me dio la espalda”, relató la expareja de Mario Hart al recordar el episodio.

Rivadeneira admitió que sintió vergüenza al verse en diferentes videos difundidos por redes sociales, pero optó por reírse de sí misma. “Yo solo pensaba: ‘tierra, trágame ahora’. Por favor, si alguien tiene ese video. Mándemelo. Necesito reírme un ratico más”, escribió en la publicación de sus redes sociales.

A pesar de las burlas, la modelo afirmó que disfrutó el espectáculo y la oportunidad de conectar con la música de su país natal junto al público asistente.

“Pero fuera de bromas qué regalo vivir algo así. Miles de personas, una misma energía. Una misma música, una misma emoción. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras, solo se sienten”, concluyó en otra historia publicada en su cuenta de Instagram.