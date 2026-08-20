Rivadeneira admitió que sintió vergüenza al verse en los clips difundidos en plataformas digitales | Foto: Instagram / Composición EC
Rivadeneira admitió que sintió vergüenza al verse en los clips difundidos en plataformas digitales | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo Korina Rivadeneira protagonizó un momento incómodo el pasado 15 de agosto durante el concierto de la banda Rawayana en Lima, donde subió al escenario e intentó bailar con el vocalista Beto Montenegro, quien continuó su presentación sin interactuar con ella.

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